Se conoció el motivo que inició la interna entre Marcelo Tinelli, Fede Hoppe y Chato Prada: ¿Qué pasó?

A pesar de que el Chato Prada desmintió haber sido echado por Marcelo Tinelli de LaFlia, la versión que indica lo contrario sigue tomando fuerza. “Se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero”, graficó Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Al parecer Pablo Prada habría recibido una soñada propuesta laboral. La idea es que tenga un cargo aún mayor en América. Así lo explicó Adrián Pallares en su programa con Rodrigo Lussich.

“En América se va Fernanda Merdeni (por licencia de embarazo). Ella es Gerente de Producción y la idea es que el Chato ocupe su lugar. Esa es una gerencia muy diferente a la de producción porque maneja muchas áreas. Qué significa esto, que Marcelo Tinelli como Gerente de Producción debería pedirle a él presupuesto para los productos y demás. La que da el ok es Marta Buchanan, la mujer fuerte del canal y la que coordina todas las áreas”, informó.

La periodista explicó que el origen de la polémica entre Prada, Hoppe y Tinelli comenzó “Cuando arranca el conflicto, a mí me cuentan, es con el Chato yéndose o corriéndose de la productora teatral”.

Se trata de Davope, la productora que realiza las obras de Pedro Alfonso y en la que Adrián Pallares aseguró que “Marcelo tiene que ver” pese a no figurar en los papeles.

Al final, Mariana Brey aseguró: “Fue un pedido de Federico Hoppe a Marcelo Tinelli no trabajar más con el Chato Prada” porque “trabajan de manera muy distinta”, y ahora los productores están en proyectos diferentes dentro de América.

Con información de Ciudad Magazine

Lo que dijo el Chato Prada

El Chato Prada quiso minimizar el tema y subio una historia a Instagram donde aclaró: «Buen día. Gracias a todos por la buena onda. y preguntar, pero no me echaron de LaFlia. Estamos desarrollando hermosos proyectos. Beso grande», escribió Prada en una historia de Instagram. La negativa estuvo orientada a la afirmación que había hecho el domingo el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, quien había afirmado la desvinculación en su cuenta de X (ex Twitter).