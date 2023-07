María Becerra se comprometió con su novio J Rei: así lo anunció en las redes

María Becerra impactó este jueves a sus más de 12 millones de seguidores al anunciar su compromiso con J Rei. La artista utilizó su perfil de Instagram para oficializar la noticia.

Tras una gira por España, la Nena de Argentina se tomó unas vacaciones junto a su novio, en Santorini (Grecia). Desde aquellas paradisíacas playas europeas, la cantante compartió la postal de su flamante anillo de compromiso.

Con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, la exyoutuber aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad… no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”.

Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila.

En otra imagen que había subido su novio a sus historias de Instagram, en la que el video volvía a mostrar su manos acariciándose mutuamente . “La vida se trata de tomar buenas decisiones. y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé… no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”, le dedicó por su parte Rei.

Así anunció María Becerra su compromiso a los fanáticos

A través de su canal de difusión en Instagram, María Becerra se encargó de contar la noticia a sus fanáticos un poco más a fondo: «Todavía se lo escucha llorar, Dios. Me comprometí con el amor de mi vida«.

Luego, la cantante nacida en Quilmes justificó la decisión: «Porque yo siento eso en lo más profundo de mi alma y corazón, que el es el amor de mi vida, el amor sano que tanto esperé, mi compañero«. De esta manera, le tiró un fuerte palo a Rusherking, de quien se separó en medio de un escándalo.

Para finalizar, María Becerra brindó un adelanto sobre su futuro en la música: «Estoy extremadamente feliz y quería compartirlo con ustedes. Esperen más canciones de amor puro porque son las que más me salen estando al lado de él«. Con estas palabras, la Nena de Argentina generó muchas reacciones de cariño por parte de sus casi 800 mil miembros del canal de difusión.