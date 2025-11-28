Marianela Mirra y José Alperovich se casaron en plena prisión domiciliaria: así fue la ceremonia íntima

Tras varios rumores sobre si se concretaba o no la celebración, finalmente Marianela Mirra y José Alperovich se casaron el jueves en una ceremonia privada en el departamento de Puerto Madero donde conviven.

El festejo se realizó en el domicilio del ex gobernador de Tucumán en el cual se encuentra cumpliendo una condena de 16 años de prisión domiciliaria por ser encontrado culpable en la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.

En medio de los rumores de una supuesta cancelación de la boda, la pareja se casó alrededor de las 18 del jueves, tras casi 20 años en pareja.

Las primeras imágenes del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

En las imágenes que difundió Farándula Show, se puede ver a Mirra luciendo un extravagante vestido de novia, mientras que su pareja tiene puesta una camisa.

“No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, dijo la ganadora de Gran Hermano en Desayuno Americano.

Según trascendió, la celebración que se llevó a cabo en el exclusivo departamento de Alperovich, fue una juntada íntima entre las personas cercanas de la pareja.

