La confesión íntima de Marianela Mirra a Gastón Trezeguet que terminó siendo pública

Según parece, entre exs participantes de Gran Hermano, las amistades perduran intactas años después del reality, es así que Marianella Mirra le confesó su embarazo de José Alperovich, al columnista Gastón Trezeguet quien ratificó la noticia.

El secreto que Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet”

Con una condena por abuso sexual y mientras atraviesa la prisión domiciliaria, Alperovich aguarda por su primer hijo con Mirra. Aunque el entorno de la ex “hermanita” intentó negar la gestación, el mismo panelista de GH fue quien insistió en el tema.

Así es que Trezeguet describió su diálogo con Mirra: “Nos reíamos de las versiones de embarazo y, en un momento, ella me dijo que no me ría tanto porque es verdad y me contó, ‘Ya te puedo decir que estoy embarazada’”.

“Es una amiga que me lo está confesando con toda la alegría del mundo y yo le dije que estoy contento por ella. La vi exultante, en su mejor momento”, contó Gastón, aunque su amiga no lo “dejó” que divulgue la novedad: “No me tendría que contar nada más”, exclamó entre risas.

“Cuando corté, di por hecho que -estaba autorizado a difundirlo- porque tengo un programa de streaming y hablo sobre todos los Gran Hermano todos los días. No sabía que había un ‘no’”, añadió el columnista.

Entre tantos colegas de prensa enterados del embarazo, Mirra terminó por estar al tanto de la masividad y se molestó con su amigo: “Cuando le llegó a ella, me dijo ‘Boludo, no te cuento más nada’. Me terminó por preguntar ‘Si no lo cuento yo, ¿Cómo lo vas a decir vos?’”.