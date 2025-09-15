¡Bomba! Marianela Mirra confirmó que está embarazada y espera un hijo con José Alperovich 

Marianela Mirra confirmó que está embarazada, esperando un hijo junto a su pareja, José Alperovich. La ex Gran Hermano le dio la noticia a Gastón Trezeguet, y Laura Ubfal lo compartió en su portal web. «Estoy esperado un bebe de José», anunció Marianela.

Marianela Mirra espera un hijo junto al condenado por abuso sexual José Alperovich

A su vez, la periodista publicó una foto de Marianela Mirra junto a José Alperovich en su casa de Puerto Madero, donde él está cumpliendo su condena a 16 años de prisión por abuso sexual.

A su vez, Mirra confesó que nunca se separó del exgobernador de Tucumán como comunicó meses atrás: «Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza».

Además, según contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), el embarazo habría sido por un tratamiento de inseminación artificial.

«La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo», relató.

«Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres», agregó.

¿Por qué fue condenado José Alperovich?

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por el juez Juan María Ramos Padilla, condenó a José Alperovich a 16 años de prisión al considerarlo responsable de 3 hechos de «abuso sexual simple» y 6 hechos de «abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal», cometidos entre 2017 y 2018. Además, dispuso la inmediata detención del exgobernador, en línea con lo que había solicitado el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27.

El magistrado consideró que todos los sucesos se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. Dentro del veredicto, se reconoció el derecho a la reparación para la víctima.

Por otra parte, el juez Ramos Padilla dispuso la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal, tal como lo había reclamado la fiscalía. Además, ordenó que se realice la extracción del perfil genético de Alperovich para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.