Qué dijo Iliana Calabró de la relación de su hermana Marina y Rolando Barbano

Iliana Calabró pasa un gran momento laboral debido a los tres años que lleva en cartelera la obra “Perdidamente”, dirigida por José María Muscari. «La obra está a punto caramelo, cumplió tres años desde su estreno en calle Corrientes. El motor es el público», dijo durante una entrevista con Pablo Montagna en su programa Pasamontagna, de Radio Rivadavia.

«El teatro mantiene viva la cultura de un país. Cada espectador cierra la historia con su propio recorrido y su propia historia. Lo que le pasa a la gente con la obra no deja de sorprendernos«, continuó la actriz.

Iliana Calabró habló de la relación de su hermana Marina y Rolando Barbano

Por otro lado, Iliana Calabró dio detalles sobre la relación con su hermana Marina, con quien mantuvo un enfrentamiento que se hizo público cuando ella reveló ante la prensa el romance con Rolando Barbano.

Marina y Barbano protagonizaron un episodio que generó mucha repercusión cuando la periodista ganó un premio Martín Fierro de Radio y se lo dedicó a su novio, pero él decidió ignorarla en la misma premiación cuando le tocó subir al escenario.

Sin embargo, pudieron recomponer la relación y hoy continúan en pareja. Si bien Iliana y Marina también se amigaron, la mayor de las hermanas aún no pudo conocer a su cuñado. “Hubo cosas fuertes y creo que necesarias. Nosotras tenemos naturalizado el exponernos… No tengo el gusto de conocer a Rolando Barbano. No es fácil encontrarnos, ya se dará de conocernos. Estoy feliz de que su amor sea correspondido y se hayan encontrado”, opinó.

“Con Marina nos reencontramos, nos vemos. Cuando ella termina su día, yo lo arranco, pero nos hablamos, tenemos contacto. Mi idea es pasar el Año Nuevo juntos”, agregó Iliana.

Cabe recordar que se enteró del romance de su hermana cuando empezó a organizar las fiestas de fin de año y Marina no le quiso contar dónde iba a pasar esas fechas.

