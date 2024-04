Confirmado: tras la salida de Horacio Cabak, «La Jaula de la Moda» tiene nuevo conductor, ¿de quién se trata?

Horacio Cabak se quedó afuera de La Jaula de la Moda, tras 15 años al frente de la conducción del programa. Según reveló, se enteró por Intrusos que no lo iban a llamar para la nueva temporada. Él suponía que podría seguir, a pesar de haber firmado un contrato para aparecer en otra señal del cable, pero finalmente eso no fue posible.

“Yo no tengo un contrato. Me mandaron un mensaje para decirme que estaban tomando la decisión de tomar otro conductor. Hay formas elegantes de terminar una relación, debería haber sido diferente”, opinó durante una entrevista con Intrusos.

“Había mucho trascendido. Desde febrero decían que no seguía y era innecesario seguir con la agonía”, se quejó el conductor, que ya abandonó el grupo de WhatsApp de “La Jaula”, en el que estaban sus compañeros Fabián Medina Flores y Claudio Cosano.

Después de varios días de incertidumbre, se confirmó la llegada de otro hombre para ocupar ese lugar. «Voy a conducir La Jaula de la Moda», anunció «El Pollo» Álvarez desde su cuenta de Instagram, donde no se refirió a su continuidad al frente de Poco Correctos, donde conduce junto al «Chino» Leunis, por El Trece.

Según informaron en Mañanísma, Álvarez podrá hacerse tiempo para estar en los dos proyectos. “Lo vamos a ver de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine”, adelantó Carmen Barbieri.

Con información de Noticias Argentinas

Horacio Cabak y su salida del programa La Jaula de la Moda

Cuándo se enteró de la noticia, el periodista hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter. «Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico.

«Cada vez que me llegó una posibilidad interesante dije que sí, pero nunca dejé un programa. Cuando yo me fui de un programa es porque se terminó el programa, porque se terminó el contrato, o cuando me echaron, como en Polémica en el bar«, había planteado a comienzos de marzo en diálogo con LAM (América TV).

«Yo no sé lo que es renunciar. Todos mis contratos los cumplí. No te renuncio nunca. No renuncie a La jaula de la moda. Cuando me llamaron de LN+, me pidieron exclusividad, y les pedí seguir con La jaula de la moda, si no competimos, y me dijeron ‘tenés razón’», sumó.

Previamente, cuando salió el rumor de su supuesta renuncia al ciclo, había dicho en comunicación con Moskita de Medianoche (La Once Diez / Radio de la Ciudad): «Mi contacto con Ciudad Magazine termina siempre a mediados de diciembre, y en febrero lo renovamos, yo creo que en 15 días me reuniré para ver cómo lo armamos, yo no renuncié«.

«Las propuestas que tengo este año son complementarias por suerte, así que tengo ganas de hacer todo, seguir adelante con todos mis proyectos. No presenté ninguna renuncia a La Jaula de la Moda, mi idea es conducir el programa que entra en su temporada trece», afirmó Horacio Cabak.