Horacio Cabak y una fuerte advertencia al Pollo Álvarez, el nuevo conductor de «La Jaula de la Moda»

Horacio Cabak quedó afuera de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) por una decisión ajena a él, y tras darse a conocer que El Pollo Álvarez será su reemplazo, le hizo una picante advertencia.

Según lo expuesto en Exitoína, el conductor, a través de su cuenta de X (antes Twitter), estalló contra Mañanísima (El Trece) y la producción del programa de moda por dar una versión errónea sobre su desvinculación del mismo.

«No mientan más. Aprovecho el anuncio del Pollo Álvarez como nuevo conductor de La Jaula de la Moda para aclarar las constantes mentiras, en este caso de Bertero y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace La Jaula de la Moda y con el que trabajé hasta diciembre y que saben que están mintiendo», sentenció Horacio Cabak al escuchar declaraciones de Lucas Bertero en Mañanísima (El Trece) que no le gustaron.

«No tengo contrato desde el 31/12. Mis contratos siempre terminaban en diciembre y se volvían a firmar en marzo / abril (nunca nos pagaban durante el verano, y nunca nos aseguraban continuidad laboral) Mi contrato era con el canal, no con la productora», explicó.

«Nunca renuncié. Nunca firmé exclusividad. Nunca me la pagaron. Negocié con LN+ para seguir con La Jaula. El canal estaba al tanto. Desde febrero tengo contrato con LN+, tanto en febrero como en marzo, el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de la Jaula», agregó.

«Me comunicaron la decisión por WhatsApp, cuarenta minutos después de que lo anuncien en Intrusos. Los únicos que me llamaron fueron Hernán Drago y el Pollo Álvarez», sentenció filoso y siguió: «Bertero, que poco código tenés para meter a mi compañera de trabajo, Marina Calabró, en el medio para justificar una mentira».

Por último, Cabak le hizo una picante advertencia al Pollo Álvarez sobre el programa: «Éxitos @polloalvarezok. Pero ojo… mucho ojo. Los ‘amigos’ no son tan ‘amigos’ y los ‘códigos’ fueron inventados para romperse«.

El Pollo Álvarez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda

Después de varios días de incertidumbre, se confirmó la llegada de otro hombre para ocupar ese lugar. «Voy a conducir La Jaula de la Moda», anunció «El Pollo» Álvarez desde su cuenta de Instagram, donde no se refirió a su continuidad al frente de Poco Correctos, donde conduce junto al «Chino» Leunis, por El Trece.

Según informaron en Mañanísma, Álvarez podrá hacerse tiempo para estar en los dos proyectos. “Lo vamos a ver de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine”, adelantó Carmen Barbieri.

Horacio Cabak y su salida del programa La Jaula de la Moda

Cuándo se enteró de la noticia, el periodista hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter. «Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico.

«Cada vez que me llegó una posibilidad interesante dije que sí, pero nunca dejé un programa. Cuando yo me fui de un programa es porque se terminó el programa, porque se terminó el contrato, o cuando me echaron, como en Polémica en el bar«, había planteado a comienzos de marzo en diálogo con LAM (América TV).

«Yo no sé lo que es renunciar. Todos mis contratos los cumplí. No te renuncio nunca. No renuncie a La jaula de la moda. Cuando me llamaron de LN+, me pidieron exclusividad, y les pedí seguir con La jaula de la moda, si no competimos, y me dijeron ‘tenés razón’», sumó.