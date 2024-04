Desvincularon a Horacio Cabak del programa La Jaula de la Moda

En mayo, el programa La Jaula de la Moda volvería a la pantalla de Ciudad Magazine, pero con algunos cambios que sorprendieron a todos. Para contar todos los detalles de lo que será la próxima temporada, Fabián Medina Flores estuvo de invitado en Intrusos y la polémica se desató e involucra a Horacio Cabak

Es que mientras hablaban de lo que se verá en el programa, se supo que Horacio Cabak ya no estará más al frente del ciclo tras más de 15 años encabezándolo.

Al escuchar esta noticia, el periodista hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter. «Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico.

Acto seguido, Karina Iavicoli, panelista del programa que conduce Florencia de la V, le habló a Horacio y el respondió enfurecido.

“Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre del año pasado. Nunca más hablamos”, dijo el conductor. “Quedaron en llamarme...”, agregó.

La panelista le preguntó si esta desvinculación tenía que ver con alguna especie de contrato de exclusividad que Cabak tendría con el canal La Nación+, dado que allí conduce el programa +Noticias Finde. “Ni idea si es compatible o no. Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula”, aclaró él.

“Es decisión 100 por ciento del canal. Tendrán que explicarlo ellos, yo no renuncié y arreglé con La Nación la libertad de hacer La Jaula de la Moda, todo de ellos”, cerró tajante Cabak.

Qué pasó con Horacio Cabak en La Jaula de la Moda

«Cada vez que me llegó una posibilidad interesante dije que sí, pero nunca dejé un programa. Cuando yo me fui de un programa es porque se terminó el programa, porque se terminó el contrato, o cuando me echaron, como en Polémica en el bar«, había planteado a comienzos de marzo en diáogo con LAM (América TV).

«Yo no sé lo que es renunciar. Todos mis contratos los cumplí. No te renuncio nunca. No renuncie a La jaula de la moda. Cuando me llamaron de LN+, me pidieron exclusividad, y les pedí seguir con La jaula de la moda, si no competimos, y me dijeron ‘tenés razón’», sumó.

Previamente, cuando salió el rumor de su supuesta renuncia al ciclo, había dicho en comunicación con Moskita de Medianoche (La Once Diez / Radio de la Ciudad): «Mi contacto con Ciudad Magazine termina siempre a mediados de diciembre, y en febrero lo renovamos, yo creo que en 15 días me reuniré para ver cómo lo armamos, yo no renuncié«.

«Las propuestas que tengo este año son complementarias por suerte, así que tengo ganas de hacer todo, seguir adelante con todos mis proyectos. No presenté ninguna renuncia a La Jaula de la Moda, mi idea es conducir el programa que entra en su temporada trece», afirmó Horacio Cabak.