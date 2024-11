Mario Pergolini opinó sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado a la educación y generó polémica. Tras sus declaraciones, el periodista se volvió tendencia en la red social X -ex Twitter-. Es que ChatGPT, el avanzado sistema de inteligencia artificial (IA), ya tiene millones de usuarios y su bot conversacional se está convirtiendo en una herramienta cada vez más común.

Mario Pergolini propuso reemplazar maestros por ChatGPT

“Hoy en día, si vos le pedís a ChatGPT en sus nuevas versiones que le explique a un nene cómo multiplicar, se lo explica mejor que un maestro. Con todo el respeto que tenemos a un maestro y se llegó a eso porque hubo un montón de maestros”, dijo en diálogo con Lucas Morando para Deja Vu (Youtube).

El conductor del ciclo puso en duda la afirmación de Pergolini, entonces él decidió demostrárselo con un ejemplo concreto. “¿Me explicás por favor qué es multiplicar? No lo entiendo”, le dijo al celular.

La IA le respondió: “Claro, multiplicar es una forma rápida de sumar el mismo número varias veces. Por ejemplo, si tienes tres grupos de cuatro manzanas, en lugar de sumar cuatro más cuatro más cuatro, simplemente multiplicas tres por cuatro. Así que tres veces por cuatro manzanas es igual a doce manzanas”.

Después, Pergolini desafió al teléfono: “Ok, no lo entendí. Explícamelo de otra forma porque la verdad que así no lo entendí”. “Imagina que tienes un montón de caramelos. Si tienes cinco bolsas con dos caramelos en cada una…”, le dijo.

Pero él interrumpió la explicación para pedir más claridad: “No lo entiendo, pero ¿y dónde saco el número para multiplicar?”. “Entiendo, vamos a simplificarlo”, respondió la tecnología.

“A lo que voy es que nunca se va a cansar, siempre me va a dar mejores respuestas y puedo estar así todo el día. Esto se lo podemos poner a un robot. ¿Cuál es la diferencia que haya una señora, un señor, alguien que es totalmente empático, que va viendo y diciendo ‘no, esto no se hace’? ¿Qué pasa si le decimos que esto mismo para chicos?”, dijo el periodista, que al estar tan entusiasmado con la tecnología, no se percató del error que cometió la IA.

El error que cometió la Inteligencia Artificial cuando Pergolini le preguntó qué era multiplicar

EJEMPLO PERFECTO DEL ESTADO DE IA HOY



👨‍🏫Mario dice que ChatGPT ya es mejor que cualquier docente



❌Pero en su ejemplo la IA se equivoca al explicarle a un niño algo básico



👉 Pero ninguno, ni los que editaron, publicaron y viralizaron el video, se dieron cuenta



Es una joya pic.twitter.com/MWu43sx6tn — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) November 1, 2024

Mario Pergolini no se percató que la Inteligencia Artificial cometió un error: “Si tenemos 5 bolsas con 2 caramelos cada una, podríamos sumar 2+2+2+2 y te daría 10. Multiplicar hace eso mismo pero de forma más sencilla”, dice la voz de Chat GPT, que tuvo un error ya que habría que sumar 2+2+2+2+2.

“Soy el mayor fan de la IA, pero cosas básicas y troncales no te las puede enseñar la IA. Los nenes necesitan que los padres y maestras se sienten a enseñarles y dedicarles tiempo”, señaló un internauta. Otro agregó: “La IA está cambiando todo, incluso la enseñanza”.

“‘Sin faltarle el respeto a los maestros…’ procede a faltarle el respeto a los docentes de la peor manera”, señaló una usuaria. Y otra arremetió: “Mario debería hablar de lo que sabe”.

“No conoce nada de la problemática de los chicos en situaciones de aula ni de su entorno familiar. A este ser puramente capitalista no le importa la educación de los chicos, le interesa la rentabilidad de las cosas”, sentenció otro indignado.