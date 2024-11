El fuerte cruce entre el abogado de Morena Rial y el Facundo Ambrosini, el papá de su primer hijo

Morena Rial atraviesa una disputa judicial con el papá de Francesco, su hijo mayor: el conflicto Facundo Ambrosini continúa al punto en que el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, tuvo un fuerte cruce el padre del hijo mayor de Morena.

Alejandro Cipolla: «Aparentemente Facundo no sabe leer»

El letrado apuntó: “Aparentemente Facundo no sabe leer o tiene algún problema cognitivo porque la sentencia en ningún momento dice que él tiene la tenencia de Francesco. Lo único que hace es revocar que Morena se lo pudiera traer a Buenos Aires”.

“No sé si es un problema de comprensión de lectura de él o de su letrado. Debería leer la sentencia”, insistió Cipolla y agregó: “Esta cuestión surge, exclusivamente, porque Morena no lo trajo a Buenos Aires”.

En este sentido, el abogado aseguró: “Nosotros habíamos sacado una sentencia en la cual Morena estaba autorizada a traer a vivir a Francesco a Buenos Aires. Esa resolución es la que se revocó porque Morena no lo trajo en lo que pasó de este año”

Cipolla remarcó: “La tenencia no la ganó, no sé por qué dice semejante pavada en todos lados, cuando está errado. Tampoco sé qué tanto dice que se desvive porque el nene sigue siendo mantenido por Jorge Rial. El colegio se lo paga Rial, al igual que cuando necesita ropa. Es un caradura que no quiere ni siquiera mantenerlo”.

“Francesco no conoce al hermano porque no sabemos a dónde vive él -Facundo Ambrosini-, no lo podemos notificar, empezamos con denuncias penales por impedimento de contacto y la pareja de él ya tiene un bozal legal”, concluyó el abogado al respecto.

La palabra de Facundo Ambrosini

En medio del descargo del letrado, Ambrosini decidió responder en vivo: “Tengo que aclarar unas cosas”, inició y apuntó: “No leíste el fallo por lo que decís. No ejercés acá -en Córdoba- y no se presentaron en ninguna audiencia”.

Frente a esto, Cipolla respondió: “Si no recordás el episodio en que le golpeaste a Morena, en Villa Devoto, me viniste a pedir por favor que no te quedaran antecedentes penales y tuviste que hacer un curso”.

Por su parte, Ambrosini remarcó: “Nunca lo vinieron a buscar –refirió a Francesco-, mi mujer tiene un bozal legal que ya está apelado”.