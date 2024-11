Christian Nodal le contestó a Cazzu, tras sus fuertes declaraciones: «Ángela jamás fue mi amante»

La rapera argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal tuvieron una de las separaciones mas escandalosas del año. La polémica se desató cuando el intérprete se casó con Ángela Aguilar, quien era amiga de ambos, a tan solo meses de haberse separado de la jujeña. La cantante rompió el silencio en LUZU TV y parece que a su ex no le gustó lo que tuvo para decir porque le contestó de forma contundente en un vivo de Instagram.

Christian Nodal y su respuesta a Cazzu: «Yo seré muchas cosas, pero infiel no»

Mediante un vivo en sus redes sociales, el intérprete de música regional mexicana le contestó a Cazzu, luego de que la joven diera su versión de los hechos en un conocido programa de streaming.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo», aclaró contundente Nodal.

«Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”, aseguró el ex de la rapera argentina.

“De mi esposa (Ángela Aguilar) no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante. Yo se lo dije, ya no siento amor, se terminó. La responsabilidad es de dos, una relación es de dos. Que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca pasó», expresó el músico, visiblemente enojado.

«Ella sí sabía que yo estaba con Ángela, incluso yo le pedí. ‘Oye puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’. Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Yo creí que iba a haber algo de cordialidad. Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela, todo está en orden, mi conciencia está limpia, si quieren seguir hablando… infórmense tantito, no la chin… hicieron hasta una telenovela de teorías y cosas estúpidas, el ‘Fan de su relación’ ni siquiera existe, nunca existió ese comentario, no dan los tiempos”, cerró el cantante.