Ari Paluch fue suspendido de la Rock & Pop tras hacer un repudiable chiste al aire: su pedido de disculpas

Ari Paluch volvió a la radio tras casi una década de ausencia en las radios. El periodista «abandonó» los medios tras ser denunciado por sus compañeras de trabajo por abuso y acoso sexual. Actualmente, el locutor se encuentra conduciendo un programa en Rock & Pop, donde el pasado martes hizo un chiste sobre darle «burunganda» a una locutora para besarla sin su consentimiento. Debido a esto, Paluch fue suspendido por una semana. Su pedido de disculpas.

No aprende más: Ari Paluch fue suspendido por hacer un grave chiste al aire

Tras el repudiable chiste que hizo en vivo sobre darle burundanga a una locutora para poder besarla, Ari Paluch pidió perdón en sus redes. “Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana”, comenzó diciendo el periodista.

“Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor… Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos. Pero nada, esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona», continuó.

“Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido”, expresó y agregó: “Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido«.

“Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”, finalizó.

Sin embargo, el pedido de disculpas no fue suficiente para las autoridades de la radio, quienes tomaron la contundente decisión de suspenderlo por esta semana, siendo reemplazado por Fernando Alonso, locutor de la radio desde hace más de una década.

Cuál fue el chiste que hizo Ari Paluch al aire y causó rechazo en las redes

Este martes por la mañana, el periodista Ari Paluch hizo un desagradable chiste en vivo que causó repudio en las redes. En «Arizona», programa integrado por su hija, Martina y el conductor de Bendita, Beto Casella.

“¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica…¿Cómo se llama tu locutora?”, le preguntó a Casella, mientras Martina Paluch acotó: “Noe”. “Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y una mañana le ponemos algo en el vaso con agua”, dijo el periodista, haciendo un chiste espantoso.

La joven, advirtió: “Padre, padre, ubícate”. Sin embargo, las advertencias no pararon al periodista y arremetió: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿que te da un besito?”.