Mauro Icardi, desde Milán: «El primer capítulo está cerrado, estoy feliz»

Mauro Icardi viajó a Milán para acudir a la audiencia de conciliación por el divorcio con Wanda Nara, a pesar de que su ex mujer optó por no presentarse. Si bien no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo, el jugador del Galatasaray celebró lo bien que le habría ido con el juez italiano ya que estaría cerca que de la Justicia falle a su favor y pueda volver a estar con sus hijas: Francesca e Isabella, a quienes no ve desde hace un mes y medio.

El misterioso mensaje de Icardi en redes: «tres capítulos»

Icardi volvió a publicar una foto del actor de Hollywood Johnny Depp, que ganó el controvertido juicio contra su es mujer, Amber Heard, para festejar lo cerca que está de que ocurra con su caso algo similar.

«Tic toc, tic toc», escribió el jugador en la foto del actor que subió a sus redes sociales y sin revelar qué fue lo que consiguió en su viaje a Italia, agregó: «Tenemos tres capítulos, el primero está cerrado. Feliz, muy feliz».

Por su parte, la abogada Mariana Gallego contó en el programa Mujeres Argentinas que este jueves 13 de marzo es el día en que se define si las niñas serán reintegradas a su padre mediante el uso de la Fuerza Pública ya que la madre expuso que no tiene las garantías suficientes para que las menores queden al resguardo de su padre debido a las amenazas de llevárselas a vivir a Turquía.

«Mañana se va a conocer el informe psicológico de las niñas y de los padres», sumó la abogada, que remarcó que por el impedimento de contacto y otras desobediencias a medidas de la Justicia, Wanda debería abonar una multa de 80 millones de pesos.