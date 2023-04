Marixa Balli generó revuelo por un secreto romance con un político: «A todos los presidentes…»

La bailarina Marixa Balli volvió a la pantalla televisiva de la mano de «LAM», el ciclo que conduce Ángel De Brito por América, como una «angelita» más. Sin embargo, las declaraciones vertidas ayer sobre sus romances de los últimos años generaron gran repercusión en redes sociales.

Es que la empresaria, dueña de la marca de indumentaria «Xurama», reveló un ida y vuelta con un político nacional de primera línea que puso nervioso a más de uno. «Soy muy discreta con muchas situaciones. Me han surgido relaciones que realmente…» indicó Marixa al respecto.

Así, llegó a una historia muy picante con un personaje de la política nacional que, aunque dejó muchas pistas, no se animó a revelar quién era. «He tenido uno que me mandaba flores todos los jueves» confesó la panelista.

Y agregó que «las tarjetitas tenían todas iniciales… A por ejemplo». «Eran ramos muy caros, gastaba una fortuna. Me fui a vivir a Estados Unidos y seguían llegando los ramos» contó la modelo, en un ida y vuelta de preguntas con sus compañeras de programa.

Además, siguió dando pistas. «Tuvimos un gran diálogo y muy bien. Hay cosas que no tienen futuro. Si no, en este momento estaría en otro lugar. Me pareció divino, un caballero; pero nunca terminé de darle bolilla seriamente» indicó Marixa.

Finalmente, y a pesar de que ella no quería llegar a ese punto, su par Yanina Latorre sumó «a todos los presidentes le gustan las famosas» y dejó mudas a sus compañeras de panel.

«Me arruinó la vida»: la dura frase de Marixa Balli contra Carmen Barbieri

Una disputa de más de veinte años volvió tiempo a los medios de comunicación y trajo consigo el recuerdo de Rodrigo «El Potro», quien murió trágicamente en un accidente de tránsito cuando se encontraba en la cumbre de su carrera musical. Es que la bailarina Marixa Balli insistió en su pelea con Carmen Barbieri, a quien acusó de hacerla vivir un calvario por acusarla de «colgarse del féretro» del cantante de cuarteto.

«Yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así. Nunca la voy a perdonar» indicó la mediática, cuando fue consultada sobre el tema en el ciclo «Socios del Espectáculo» de El Trece.

Además, arremetió con que «ella no se hace cargo. Nadie se hace cargo. Dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo. Perdón… yo la agarré y me metí en vivo del programa». «¿Yo me colgaba? ¿Y ella? Ni lo conocía, después parecía la madre. ¡Dejate de joder! ¡Cosas absurdas!».

Pero no quedó ahí: Balli acusó a Barbieri de responsabilizar a la producción de sus programas por sus dichos. «No le hice juicio y no le quiero hacer juicio a nadie. Me va excelente y no necesito sacarle un mango a nadie» aseguró.