Marixa Balli reveló sus dificultades como emprendedora y dijo qué decisión podría tomar

Marixa Balli brindó una extensa nota donde contó cómo lleva día a día su emprendimiento y si bien dijo que le va bien se mostró enojada por las leyes laborales. Además reveló que le gustaría irse a vivir a Europa. Sus declaraciones la convirtieron en tendencia.

La entrevista fue desde su local de ropa en Flores. La exvedette expresó que necesitaba más empleados pero marcó que la detiene. “Cada vez que ves un empleado, te preguntás cuándo te va a costar de juicio. Es patético. Acá es todo a favor para los chorros, para los delincuentes y para el empleado que viene a laburar un par de meses para joderte”, sostuvo en el móvil con LAM (América TV).

Su postura lo ejemplificó contando que una empleada que tuvo “dos meses en blanco, se me fue 15 días de vacaciones, llegó y me hizo juicio”.

En esa misma línea aseguró: “Si cambiaran las leyes, tendría todos los empleados en blanco”, aseguró.

El conductor de LAM, Ángel De Brito le consultó si viviría en el exterior.

“Tengo nacionalidad italiana y tengo pensado irme. Mientras mi madre esté conmigo, y espero que sea por muchos años, es lo único que me retiene en este país. Después, no tengo más ganas”, reveló.

Marcó que en caso de irse al extranjero sería en Italia o España: “Miami no es mi estilo”, descartó.

Asimismo, durante la nota indicó que es lo que más le duele de Argentina:

“Acá hay mucha falta de respeto, acá estamos acostumbrados a que te marquen constantemente, yo quiero otra cosa, calidad de vida. Salir por la calle y que no te afanen. Tengo joyas y no las puedo usar. Tengo dos autos, uno para venir al trabajo y otro para salir. No se puede vivir así», opinó.