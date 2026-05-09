«Frutas en su punto justo»: con las bananas y el primer centro de climatización inteligente de la Patagonia, Tres Ases marca un hito en la comercialización

La firma frutícola Tres Ases inauguró este miércoles 6 de mayo, en su planta central de Cipolletti, el primer centro inteligente de climatización de frutas de la Patagonia, una infraestructura inédita para la región desarrollada junto a Tropical Argentina que permitirá acondicionar frutas climatéricas —como bananas, paltas, peras y mangos— para que lleguen al punto óptimo de comercialización.

La puesta en marcha representa un nuevo capítulo en la historia innovadora de una de las empresas frutícolas más emblemáticas del Alto Valle. Luego de más de seis décadas de hitos como la construcción de las primeras cámaras de atmósfera controlada de la región o la incorporación de un buque exportador propio, Tres Ases presenta ahora su nueva propuesta de valor bajo el lema “Frutas en su punto justo”. El concepto apunta a garantizar que supermercados y consumidores de toda la Patagonia —desde el Alto Valle hasta Tierra del Fuego— accedan a fruta en el momento ideal para su comercialización y consumo, con mejores condiciones de calidad, conservación y sabor.

Un salto de calidad para supermercados y consumidores de frutas de la Patagonia

Más que un maduradero convencional, el nuevo centro funciona como una planta de climatización inteligente capaz de controlar con precisión temperatura, ventilación, humedad y composición gaseosa para acompañar de manera natural el proceso fisiológico de maduración de cada fruta.

El proceso aprovecha el etileno, un gas natural que las propias frutas climatéricas generan al madurar luego de ser cosechadas. Mediante condiciones controladas, ese proceso natural se ordena y acelera para obtener una fruta homogénea, estable y en el punto de maduración que el comerciante desee.

Las nuevas incorporaciones de Tres Ases: bananas y el primer centro de climatización inteligente de frutas de la Patagonia. Foto: gentileza Tres Ases.

“Lo que buscamos es acercarle al cliente de la Patagonia frutas en su punto justo. Que los consumidores no tengan que comer nunca más una palta verde, una banana que al otro día se pone negra o una pera que no desarrolló correctamente su sabor”, señaló Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases.

El beneficio es concreto tanto para supermercados como para consumidores. Para las cadenas comerciales, implica menos pérdidas, menor necesidad de almacenamiento prolongado y una rotación más eficiente. Para el cliente final, significa fruta con mejor textura, sabor y vida útil.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presenció el acto inaugural y destacó el impacto regional del proyecto: “Es algo muy novedoso e innovador para la Patagonia. Va a permitir que productos como banana y palta lleguen a nuestros consumidores en condiciones óptimas, mejorando eficiencia, logística y competitividad”.

Corte de cinta, en el acto inaugural del primer centro de climatización inteligente de frutas en la Patagonia. Foto: Cecilia Maletti.

Desde Tropical Argentina, su socio estratégico en esta iniciativa, Franco Sibilia remarcó que acercar la climatización al lugar de consumo cambia sustancialmente la experiencia del consumidor. “Una banana climatizada cerca de donde se consume desarrolla mejor color, aroma y sabor. Esto hará que se consuma más y mejores bananas en la Patagonia”, indicó Sibilia, socio gerente de la compañía.

Además de abastecer su propia red comercial, Tres Ases pondrá el servicio a disposición de terceros. La infraestructura podrá ser utilizada por supermercados, mayoristas y operadores comerciales que necesiten climatizar fruta para su venta en la región.

La alianza con Tropical y la comercialización de la banana desde el Alto Valle

La inauguración también marca el desembarco formal de la banana dentro del portfolio comercial de Tres Ases, una incorporación estratégica que llega de la mano del acuerdo con Tropical Argentina, empresa líder en comercialización de bananas en el país.

“Consideramos que es un salto estratégico porque incorporamos la fruta más vendida del país y paralelamente ponemos en marcha nuestro centro de climatización. Estamos ajustando nuestra propuesta de valor”, explicó Grisanti.

«Consideramos que es un salto estratégico porque incorporamos la fruta más vendida del país (la banana) y paralelamente ponemos en marcha nuestro centro de climatización. Estamos ajustando nuestra propuesta de valor», sostuvo Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases. Foto: Cecilia Maletti.

Tres Ases ya venía trabajando desde hace ocho meses con bananas climatizadas en Buenos Aires como etapa de transición. El nuevo centro permite ahora completar todo el proceso en Cipolletti, reduciendo tiempos logísticos y mejorando notablemente el resultado final.

Las bananas, que provienen de Ecuador y Bolivia, se comercializan bajo la marca Tropical. El convenio entre ambas firmas, sin embargo, va mucho más allá del abastecimiento. Incluye transferencia tecnológica, capacitación operativa y acompañamiento técnico permanente.

“Para nosotros afrontar solos la curva de aprendizaje era muy complejo. Ellos no tenían presencia en la región y nosotros necesitábamos incorporar rápidamente ese conocimiento”, explicó Alejandro Sartor, adjunto a la dirección de Tres Ases.

Por dentro: el primer centro de climatización inteligente de frutas de la Patagonia. Foto: Cecilia Maletti.

Actualmente, un especialista de Tropical trabaja en la planta capacitando al equipo local y supervisando el desarrollo de protocolos específicos.

La alianza combina fortalezas complementarias. Tropical aporta experiencia en climatización, desarrollo tecnológico y conocimiento específico del negocio bananero; Tres Ases suma infraestructura frigorífica, logística regional, capacidad comercial y décadas de experiencia en manejo poscosecha.

La maduración de la banana pasa a ser un proceso precisamente controlado en el Alto Valle. Foto: gentileza Tres Ases.

“Estamos generando algo que no existía en la Patagonia. Para ellos significa posicionarse en una región en crecimiento; para nosotros, sumar volumen y diversificación”, sintetizó Sartor.

La incorporación de la banana, además, responde a una visión estratégica más amplia: reducir la dependencia exclusiva de la producción propia de peras y manzanas y avanzar hacia un modelo comercial más robusto y contracíclico.

Tecnología nacional para una planta pionera en la fruticultura de la Patagonia

El centro cuenta con nueve túneles presurizados de alta rotación, cada uno con capacidad para 20 pallets, equivalentes a la carga completa de un camión. Esto permite trabajar simultáneamente con distintos lotes y procesos: conservación en verde, climatización activa o fruta lista para despacho.

El sistema opera mediante sensores instalados directamente en la fruta, que monitorean temperatura y evolución fisiológica. Una vez cargadas, las cámaras elevan gradualmente la temperatura, controlan humedad, administran ventilación y regulan cuidadosamente la presencia de etileno para acompañar el proceso natural.

“Con sensores colocados en la fruta, se controla todo el proceso durante 48 a 72 horas, aunque luego hay un tiempo adicional de estabilización para asegurar uniformidad”, detalló Sartor.

El histórico evento para la fruticultura del Alto Valle del río Negro no estuvo exento de color. Foto: Cecilia Maletti.

La aclaración técnica resulta clave: no se trata de un proceso artificial ni de la incorporación de sustancias extrañas. El etileno utilizado es el mismo gas natural que emiten las frutas climatéricas. La tecnología permite administrar ese fenómeno fisiológico para obtener un resultado homogéneo y previsible.

Históricamente, estos procesos se realizaban de forma rudimentaria. “Antes la banana se climatizaba en sótanos con calefactores a kerosene. Era un sistema muy poco preciso. Hoy todo está automatizado y controlado”, recordó Grisanti.

Productores, supermercadistas y autoridades, entre las enormes puertas alemanas de las cámaras que conforman el primer centro de climatización inteligente de frutas de la Patagonia. El mismo se ubica en el establecimiento principal de Tres Ases, ubicado en Cipolletti (Río Negro). Foto: Cecilia Maletti.

La tecnología fue desarrollada íntegramente en Argentina por Tropical, con software nacional adaptable a distintos productos. Solo algunos componentes específicos, como las puertas presurizadas de alta hermeticidad, son importados.

La flexibilidad del sistema permitirá avanzar progresivamente con otros productos climatéricos como peras, paltas y mangos, desarrollando protocolos específicos para cada caso.

“Hasta hoy, tenemos el know-how del manejo de la conservación de las peras. Lo que hacemos ahora, a través de esta nuevas herramientas, es acondicionarlas para que lleguen ‘en su punto justo’”, explicó Sartor.

Con esta inversión, Tres Ases vuelve a posicionarse a la vanguardia de la innovación frutícola regional. Como resumió Grisanti durante la inauguración: “No estamos inaugurando un nuevo establecimiento; estamos dando un paso más en una historia de 60 años en la que Tres Ases siempre se anticipó”.

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