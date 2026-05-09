En busca del mejor pueblo del mundo: por qué Varvarco, en el norte neuquino, es el gran candidato

Transhumancia: hay un paseo que te lleva a vivir esta experiencia ancestral.

Hay un mapa menos visible del turismo argentino, que muchos viajeros buscan, y es el que los lleva a los pueblos. Con sus ritmos lentos, en sus tradiciones, en su manera de habitar el territorio. Ese mapa acaba de mostrar su fuerza en la convocatoria 2026 del programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo, donde Argentina alcanzó un registro histórico con 55 postulaciones provenientes de 20 provincias.

La diversidad de candidaturas refleja, la amplitud del territorio argentino. Desde la costa atlántica hasta la cordillera, desde la selva misionera hasta la puna y el extremo sur, cada pueblo aporta una narrativa distinta. En esa variedad se juega, en parte, la potencia del país como destino: la posibilidad de ofrecer experiencias únicas, ancladas en historias locales.

En el sur, mientras Río Negro decidió no presentar candidatos, Neuquén pone todas sus fichas en Varvarco, el pequeño poblado del norte neuquino que busca posicionarse en el mapa global del turismo.

Confluencia del río Neuquén y el río Varvarco.

Ubicado en el extremo norte de la provincia, Varvarco es uno de esos lugares donde el paisaje no es postal sino rutina. Allí, la trashumancia, las veranadas y la vida rural siguen siendo parte de una identidad que no se construyó para el turismo, pero que hoy empieza a encontrar en él una oportunidad.

Su postulación no es casual. Forma parte de una mirada más amplia que busca poner en valor destinos menos masivos, donde el visitante no llega a consumir sino a integrarse, aunque sea por unos días, a una forma de vida distinta.

En el corazón del departamento Minas, a orillas de los ríos Neuquén y Varvarco, este pequeño pueblo resume la esencia del norte. Conocido como “cuna de cantoras” y con un nombre que alude al sonido de sus aguas termales “agua a borbotones”, ofrece una combinación única de naturaleza y cultura.

Los Bolillos. «Caminando entre gigantes de piedra, donde la naturaleza y la historia convergen. Foto archivo.

Sus paisajes invitan al trekking, las cabalgatas, la pesca y los safaris fotográficos, en un entorno donde el aire puro y la hospitalidad marcan el ritmo del viaje.

Entre sus principales atractivos aparecen la confluencia de las aguas claras del río Neuquén con las aguas turbias y más caudalosas del río Varvarco, miradores naturales con vistas a la Cordillera del Viento y excursiones hacia sitios únicos como Los Bolillos, con sus formaciones volcánicas caprichosas, o el circuito Domuyo, donde géiseres, fumarolas y aguas termales configuran un escenario casi irreal.

A pocos kilómetros, Aguas Calientes permite sumergirse en termas naturales al aire libre, mientras que en Colomichicó, las “piedras marcadas” revelan un legado ancestral vinculado a los pueblos originarios.

Allí viven las cantoras campesinas del norte neuquino.

Los candidatos del sur

En esta edición la provincia de Chubut presentó una diversidad de destinos: desde el valle productivo de Dolavon hasta el perfil costero de Puerto Pirámides, pasando por localidades de la meseta y la cordillera como Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén, en una apuesta que combina naturaleza, cultura y desarrollo local.

Por su parte, Santa Cruz postuló a Puerto San Julián y Perito Moreno, dos destinos que combinan historia, naturaleza y vida en el extremo sur, mientras que Tierra del Fuego presentó a Tolhuin, una localidad enclavada entre bosques y lagos que representa la esencia fueguina.

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo premió a Caviahue – Copahue, como el pueblo más lindo del mundo.

La edición anterior dejó señales claras. Localidades como Carlos Pellegrini y Maimará, y Caviahue en 2024, lograron el reconocimiento internacional, posicionando al turismo rural argentino en la escena global. Este año, con una participación mayor, la apuesta se renueva.

En ese marco, Varvarco, muestra sus chances no desde el marketing ni la masividad, sino desde algo más difícil de construir: autenticidad, porque en estos premios, más que competir, se trata de mostrar quiénes son y en ese sentido, el norte neuquino tiene mucho para decir.

Cómo sigue la competencia

El programa pone el foco en destinos rurales de baja densidad poblacional, aquellos que logran equilibrar la actividad turística con la vida cotidiana de sus comunidades. No se trata de escenarios montados para el visitante, sino de lugares donde la experiencia surge de lo genuino: una fiesta popular, una producción regional, una forma de recibir.

La selección nacional ahora entra en una etapa clave. Un equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Ambiente deberá elegir a los ocho pueblos, entre los 55 postulantes, que representarán al país en la instancia internacional.

Allí competirán por un reconocimiento que no premia la masividad ni la infraestructura a gran escala, sino algo más difícil de medir: la autenticidad, el vínculo con la cultura local y la capacidad de construir un turismo sostenible, con identidad propia.

Cómo llegar a Varvarco