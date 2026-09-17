Horóscopo chino de hoy, jueves 17 de septiembre 2026: los signos favorecidos y el que deberá cuidarse

El horóscopo chino marca para este jueves 17 de septiembre una jornada regida por la energía de la Madera Yang y el Caballo. Conocé cuáles son las actividades favorecidas, qué signo aparece en choque y cuáles tendrán mayor afinidad durante el día.

El horóscopo chino de este jueves 17 de septiembre de 2026 llega con una combinación energética particular. De acuerdo con las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, la jornada estará atravesada por la Madera Yang, mientras que el Caballo será el signo protagonista del día.

Además, el Ki diario será 9, un número asociado simbólicamente con la intensidad, el movimiento y los procesos que llegan a un punto de definición.

La energía del Caballo puede impulsar la necesidad de avanzar, tomar decisiones y buscar mayor independencia, aunque también invita a evitar las respuestas apresuradas y actuar con mayor atención antes de encarar cambios importantes.

Horóscopo chino: qué signos tendrán mayor afinidad este jueves 17 de septiembre

Según las previsiones para la jornada, habrá varios animales del zodíaco oriental que encontrarán mayor armonía con la energía predominante del día.

Las concordancias y afinidades estarán especialmente vinculadas con Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro.

Para quienes pertenezcan a estos signos, el jueves puede resultar favorable para fortalecer vínculos, concretar encuentros o avanzar en asuntos personales que necesitan una definición.

En el extremo contrario aparece la Rata, que será el signo en choque con la energía del día. Esto no significa necesariamente que atravesará una mala jornada, sino que la recomendación es manejarse con más cautela, evitar decisiones impulsivas y prestar atención ante posibles desacuerdos.

Qué conviene hacer hoy, según el horóscopo chino

La energía de este jueves aparece especialmente propicia para determinados acontecimientos relacionados con los vínculos, la familia y las celebraciones personales.

Entre las actividades favorecidas se encuentran casarse, cortarse el pelo, adoptar hijos, realizar instalaciones de gas o electricidad, visitar amigos o familiares y graduarse.

En cambio, el consejo para este jueves es evitar inaugurar, construir, cimentar, cavar o sembrar. Quienes tengan previsto realizar alguna de estas actividades pueden optar, según estas creencias tradicionales, por postergarlas para una jornada considerada más favorable.

Como ocurre con todas las interpretaciones del horóscopo chino, estas recomendaciones forman parte de tradiciones astrológicas y culturales y no constituyen predicciones científicas