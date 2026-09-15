“El último tango del mejor”: así anunció la Selección Argentina la despedida de Lionel Messi

La Selección argentina anunció la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste, que se disputará el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de Núñez. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó la noticia a través de un video institucional en el que también reveló la invitación cursada a todo el plantel campeón en el Mundial de Qatar 2022 para acompañar al capitán en el cierre de su carrera en el elenco nacional.

“A todos los hinchas de la Selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en la Argentina”, expresó Tapia en la grabación.

El dirigente completó el anuncio con la convocatoria a todo el equipo que consagró a la Argentina campeona del mundo en 2022. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo”, señaló Tapia.

La lista de los campeones incluye a Franco Armani, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Julián Álvarez, Ángel Di María, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Ángel Correa, Thiago Almada, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Nahuel Molina.

Messi había anunciado su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, después de más de 20 años de trayectoria con la camiseta celeste y blanca. El aviso llegó tras el subcampeonato obtenido por la Albiceleste en el Mundial 2026, disputado ante España. El homenaje del 6 de octubre marcará su regreso al plantel, aunque de manera puntual y exclusivamente para el partido despedida.

Tres amistosos en la ventana FIFA de septiembre y octubre

El homenaje a Messi cerrará una serie de tres amistosos que la Selección disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre. El calendario arranca el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, continúa el 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental y culmina el 6 de octubre con el duelo frente a Benín, escenario elegido para la despedida del capitán.

El estadio Monumental de River Plate recibirá así dos de los tres compromisos de esta ventana FIFA, entre ellos el que reunirá a Messi con sus excompañeros campeones del mundo ante la mirada de un estadio que se prepara para un cierre histórico en la trayectoria del capitán con la Selección.

La lista de la Selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

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