MasterChef: el rating de este jueves fue su peor noche

MasterChef volvió a ser lo más visto del día pero al mismo tiempo tuvo su peor noche de esta nueva temporada. La competencia de cocina conducida por Wanda Nara midió 10,3 puntos de rating, lo que representa una baja de 0,5 con respecto a sus dos últimas emisiones que habían sido las más bajas del ciclo hasta ese momento.

El reality de cocina no fue el único que tuvo números flojos. La transmisión del partido de Sporting Cristal vs. River Plate por la Copa Libertadores afectó a toda la televisión de aire. Los 8 Escalones del Millón (eltrece, 21:30 horas) marcó 8,4, Bendita (elnueve 20:30 horas) consiguió un promedio de 3,2 puntos, LAM (América, 20 horas) un discreto 2,9 y Noche al Dente (América, 22:00 horas) apenas 2 puntos.

Sin embargo, lo que vuelve a encender las alertas en Telefe es que MasterChef fue el único de todos estos programas que no compitió contra el partido de Copa Libertadores. El descenso de audiencia viene siendo lento pero sostenido. Lo que más preocupa a las autoridades del canal no es tanto una noche mala pero si el tobogán en el rating, que salvo los domingos por la falta de competencia, parece no detenerse.

Los números del rating en la televisión abierta

Esta semana quedó más claro: el domingo MasterChef tuvo una recuperación con algo más de 13 puntos, el lunes bajo a 10,8, número que repitió el martes y este jueves encontró su punto más bajo. Recordemos que el miércoles no se emitió ya que Telefe modificó su programación por el partido de Boca Juniors en el certamen continental.

No fue bueno el desempeño de la única ficción nacional que está actualmente al aire. Argentina Tierra de Amor y Venganza 2 (eltrece, 22:30hs.) consiguió un flojo promedio de 4,8 puntos de rating. Ya empiezan a aparecer los rumores de cambio de horario e incluso de levantamiento de la novela. La buena noticia en la planilla Ibope para el canal de Constitución fue la levantada de Pasaplatos Famosos (18:30). El programa conducido por Paula Chávez y estrenado esta semana consiguió este jueves un promedio de 5,1 puntos de rating, una mejora de 0,8 con respecto al miércoles.

Con información de Noticias Argentinas.