MasterChef: Wanda Nara intervino en el tremendo cruce que tuvieron Rodolfo y Juan Francisco

Wanda Nara, la conductora de MasterChef, intervino en un tremendo cruce que tuvo como protagonistas a los participantes Juan Francisco y Rodolfo. Ocurrió durante la gala de eliminación del reality.

La prueba del domingo se caracterizó por la complejidad. Los participantes debieron cocinar pulpo y su cocción es muy complicada.

En ese contexto, molestó a Juan Francisco la actitud de Rodolfo, quien se encontraba en el balcón y no paraba de dar indicaciones a sus compañeros.

“¡Bueno! ¡Recién empieza la prueba, la c… de su hermana!”, dijo enojado Juan Francisco desde su estación de trabajo.

“Un minuto y medio de cocina y lo único que se escucha es la vocecita de Rodolfo que te penetra en el oído”, amplió molesto el guardavidas.

Tiempo después, Rodolfo comenzó a alabar la actuación de María Sol y eso agravó la situación. “¡Sabe contar, la recalcada madre!”, gritó el bañero y eso generó al respuesta del mexicano: “El tonito, el tonito”.

“¡Por Dios! ¿Desayunaste gallo?”, continuó el periodista. Hasta que Wanda se acercó a Juan Francisco. “¡Estás re caliente!”, le dijo.

“No estoy mala onda, pero a veces no se dan cuenta y gritan desde ahí arriba y te ponen nervioso. Qué se yo. Recién empezaba la prueba y ya estaban dando consejos. Aguantá que todavía no sacamos las cosas del canasto”, le explicó el guardavidas a Wanda.

Estefanía, la nueva eliminada de MasterChef

Estefanía fue la última eliminada de MasterChef, el reality de cocina de Telefe. La influencer no pudo con el desafío del pulpo y se despidió del ciclo.

“La pasé muy bien. Aprendí un montón de cocina y de mí misma. Es como que tuve subidas y bajadas, dudas, aprendizajes… Dudé de mí, pero volví con mucha más fuerza. Es una gran experiencia de vida MasterChef, así que amo haber participado”, dijo Estefanía antes de despedirse.