Wanda Nara separada, qué dijo sobre la reacción de Mauro Icardi

Luego de confirmar su separación de Mauro Icardi a través de un vivo de Instagram, Wanda Nara habló con LAM de todo, y hasta aclaró si tiene o no una relación con L-Gante o trabajaría con la China Suárez.

“Soy muy amiga de Elián, y yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Puedo dormir en la misma cama con él y no pasa nada”, dijo sobre su vínculo con el cantante y sumó que «somos muy amigos. Quiero mucho a su familia, él quiere mucho a mi familia. Compartimos momentos y tenemos muy buena onda”, dijo.

Tras cruzarse en la fiesta Bresh, la conductora de MasterChef se refirió a la China Suárez y a su posible vínculo laboral con ella. «La vi que estaba ahí. Yo llegué primera y después llegaron todos. No tengo problema con nadie, pierdo la memoria fácil si no fuera por ustedes que me lo recuerdan todo el tiempo”.

De lo que Wanda prefirió no hablar es del posteo del jugador del Galatasaray, que subió después de que ella anuncie la separación, con una foto de ella y bajo la leyenda “Mi novela turca. O argentina”, de alguna manera dejando la duda.

“No vi nada”, sentenció, sin ahondar en detalle.

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez separados

En las últimas horas, Wanda Nara hizo un vivo en Instagram junto a su hermana, Zaira Nara, en los estudios de Telefe. En la transmisión, la conductora y la modelo respondieron preguntas del público.

En un momento, la mamá de Malaika y Viggo lanzó: “Otra pregunta más porque la están llamando a Wan”. La respuesta de las hermanas Nara fue al unísono: «No».

Luego, a la figura de Telefe le preguntaron por su situación sentimental. «¿Estás separada?», le dijeron. «Sí, estoy separada», contestó ella, dejando a sus seguidores sin palabras.

Luego en una nota de LAM, Wanda evitó hablar del tema y aclaró su vínculo con L-Gante. Ante las versiones de amorío con el referente de la cumbia 420, la mediática remarcó que son solo amigos.