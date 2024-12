Mauro Icardi, acompañado por “La China”, consiguió alquiler en un barrio privado

En medio de una escandalosa separación con la conductora Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi eligió una casa en el barrio privado de Nordelta y, a la hora de seleccionar el alquiler, estuvo acompañado por la actriz Eugenia “La China” Suárez.

Mauro Icardi negó su romance con «La China»

Tras haber sido desalojado de un domicilio en el Country Santa Bárbara por decisión de Wanda Nara, el delantero debió encontrar un lugar de alquiler para los próximos meses. Este periodo lo transitará en Argentina porque debe recuperarse de una cirugía por rotura de meniscos.

Hace poco más de un día, Nara expuso los mensajes de Icardi, en donde, además de frases desafortunadas y un escándalo de por medio, negó su romance con Suárez: “A mí no me gustan las put*s, no estuve con la China”, había dicho el deportista a su ex mujer.

Sin embargo, hoy trascendió la manera en que la intérprete se encargó de parte de la logística que el futbolista precisó para conseguir su nuevo hogar donde residirá durante enero y febrero, lapso por el que abonó 50 mil dólares.

Según se supo, la pareja asistió al domicilio en la camioneta de Suárez quien se quedó en la casa mientras instalaban los aires acondicionados.