Mauro Icardi difundió chats privados con Wanda Nara y la trató de «tóxica»

La novela amorosa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en redes sociales, luego de que ella confirmara la separación a través de un comunicado en Instagram. Ahora, el futbolista mostró los chats privados en WhatsApp con ella, donde la trata de «tóxica»; pero posteriormente se arrepintió y los borró.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido, puedan entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos”, había publicado Nara el pasado jueves.

Pero las cosas no terminaron aún. Esta mañana, Icardi compartió capturas de pantallas de sus chats privados con Wanda Nara.

En el primero, mostró las llamadas perdidas de su ex esposa y la cuestionó: “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”.

En la segunda captura se observaba como la modelo le pregunta «donde anda» y lo cuestiona por no dormir “con el nene”. El futbolista responde: “Me dejaste vos, ¿ahora me querés manejar la vida de separado también? Qué tóxica”.

Por último, mostró otra de las llamadas de la actual jurado de «¿Quién es la máscara?» y redobló la apuesta: “Tóxica nivel 1.000, ¿en qué quedamos, gordi?”.

Las historias que acaba de subir Mauro Icardi. No puede ser real 👇🏻🫤 pic.twitter.com/ybD0JtKvn1 — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) September 25, 2022

Luego de compartir los explosivos chats, Icardi pareció dar marcha atrás y decidió borrarlos para subir una foto en la que realiza una videollamada con la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, con el siguiente mensaje: “Te amo toxi”.

Los cortocircuitos en el matrimonio Nara – Icardi comenzaron el año pasado, cuando se reveló que el futbolista había engañado a Wanda con Eugenia «China» Suárez.

Después de la fuerte crisis, parecía que ambos habían vuelto a encontrar estabilidad, pero el pasado miércoles la empresaria confirmó la separación.

Con información de Noticias Argentinas.-