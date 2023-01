Mauro Icardi reaccionó furioso contra Keita Baldé, tras los rumores de infidelidad de Wanda Nara

Lejos de la calma después de la tormenta, Wanda Nara volvió nuevamente a ser punto de polémica porque, indican cercanos a la pareja, le habría sido infiel a su entonces marido Mauro Icardi con un compañero de equipo cuando el futbolista jugaba en el Inter de Italia. El acusado es el senegalés Keita Baldé, quien junto a su esposa también fueron vinculados a esta larga historia de romances y desencuentros.

El fuerte rumor, que llegó a los programas de chimentos en Argentina a través de «Intrusos» en la pantalla de América, enardeció a Icardi y generó gran malestar en la familia de Baldé. Por eso, todos se volcaron a las redes sociales para hacer sus propios descargos y seguir con el entredicho de manera pública.

En Instagram, el jugador del Galatasaray de Turquía publicó una extensa historia donde aseguró que había hablado con la mujer de Baldé, a la que llamó «cornuda consciente». En ese furioso descargo, indicó que Baldé «no para de escribirle a mi mujer desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram».

Icardi señaló a Wanda como su mujer, porque aclaró que «no estamos divorciados», y aseguró que conoció esos chats porque «mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)». Pero enseguida se desdijo y, como eso no le pareció suficiente, el deportista también mostró públicamente las supuestas conversaciones entre Baldé y Wanda.

El enojo de Icardi contra Baldé, inicialmente, deviene porque ambos fueron compañeros en el Inter de Milán durante la temporada 2018/2019, donde conformaron una dupla ganadora en la ofensiva del equipo italiano. Sin embargo, desde hace algún tiempo dejaron de compartir espacios: el argentino siguió su carrera primero en el PSG y después en el Galatasaray, mientras que el senegalés hizo lo suyo en Mónaco y actualmente se encuentra en el Spartak de Moscú.

La respuesta de Keita Baldé y su esposa contra Mauro Icardi

Por su parte, el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen contó en redes sociales que conversó por vía telefónica con Simona, la esposa de Keita Baldé, y el jugador, quienes obviamente están muy disgustados con este nivel de exposición pública.

Según relató el presentador del ciclo Mitre Live, Baldé señaló que «a nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo”. “Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café” concluyó.