Mauro Icardi viajó a Milán y Wanda Nara le dedicó una frase en italiano a su nuevo novio

Tras dejarle un saludo a la distancia a su hija en redes sociales, Mauro Icardi posteó imágenes aterrizando en Milán junto a la China Suárez, aparentemente para presentarse en la Justicia para avanzar con el pedido de restitución internacional de sus hijas, Francesca e Isabella.

El gesto de Mauro Icardi con la China Suárez que generó la inmediata reacción de Wanda Nara

“Buongiorno”, escribió el futbolista desde un jet privado.

Si bien se desconoce si hubo una invitación formal, Icardi no viajó a Argentina para reencontrarse con sus hijas, como se especulaba semanas atrás, pero sí viajó por distintos países de Europa durante los últimos días.

“Él tenía que solicitar un pedido especial en el Galatasaray para que lo dejaran venir y no quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional”, mencionó el periodista Facundo Ventura sobre la razón por la cual el jugador no se presentó en el cumpleaños de su hija.

Wanda Nara respondió al viaje de Mauro Icardi con la China Suárez con un mensaje en italiano

Casi en modo de respuesta a las historias de su ex pareja, Wanda Nara publicó una historia compartiendo un momento íntimo con su pareja Martín Migueles, eligiendo una frase en italiano para describir la situación.

“Prima di ogni cosa”, que se traduce en “Antes que nada”.

Además, musicalizó la historia con una canción del intérprete italiano Fedez, titulada “Prima di ogni cosa” y estaría dedicada a su hijo Leone. La letra expresa cómo el nacimiento de su hijo lo obligó a dar un giro a su vida y convertirse en la mejor versión de sí mismo, poniendo al niño como la máxima prioridad, según la definición oficial de la canción.