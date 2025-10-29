Wanda Nara y Maxi López, cómplices en MasterChef: el momento que se volvió viral

Este martes por la noche se vivió otra tensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity, que finalmente terminó con el jurado despidiendo al periodista Esteban Mirol de la competencia.

Antes de conocerse la decisión del jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, la conductora Wanda Nara volvió a protagonizar un divertido momento con su ex pareja Maxi López, demostrando la buena relación que tiene con el padre de sus hijos.

Wanda Nara se sinceró frente a Maxi López en MasterChef: “No entiendo por qué te dejé”

La primera intervención entre ellos se dio en el mercado, cuando la conductora intentó ayudar a Maxi López mostrándole donde está la cebolla de verdeo. Minutos más tardes, se dio cuenta de que lo que agarró era puerro.

Martitegui le preguntó por su elección de vegetal, a lo que él se defendió: “Fue Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo”.

“Pero, ¿vos todavía le crees a Wanda?“, le retrucó el chef.

“Eso venía pensando cuando volvía del supermercado, ¿yo todavía le creo a Wanda?“, contestó con humor.

Otro de los momentos divertidos de la noche se dio cuando Wanda visitó la estación del futbolista y se quedó asombrada al verlo en acción: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”.

“Era la motivación justa”, respondió López sin quedarse atrás.

Al momento de presentar su “Satay de primavera” al jurado, la conductora tuvo una inesperada reacción frente al plato elegido por su ex pareja, cuestionando el origen oriental de su plato: “Siento que todo es una mojada de oreja para mí”.