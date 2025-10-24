Ángel de Brito fue letal con la China Suárez: “Me parece lamentable”

Eugenia «La China» Suárez decidió responderle a los «haters» en redes sociales al exponer a varias mujeres que le habían mandado mensajes criticándola.

Ángel de Brito fulminó a la China Suárez por su actitud en redes

Para Ángel de Brito, el papel de la actriz en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi es «lamentable». “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag…?”, le preguntaron al conductor de LAM.

“Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”, respondió De Brito a uno de sus seguidores de Instagram, nuevamente crítico con «La China», al igual que el día en el que ella publicó un duro comunicado contra Benjamín Vicuña por no haber firmado el permiso para sacar a sus hijos del país. Finalmente, lo firmó y ella pudo llevarse a los niños a Turquía, país en el cual trabaja Mauro Icardi.

«¿Qué fue ese brote de la nipona?, ¿no era que no le importaba?», le preguntaron y De Brito respondió de manera contundente: «Nunca le creería a una mentirosa serial».