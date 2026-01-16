Flor de la V habló del comentario de Maxi López y destacó la reacción social

La conductora Flor de la V reaccionó al repudiable comentario que Maxi López realizó en un streaming, donde la nombró como “el hombre que besaría” y, lejos de mostrarse afectada, mencionó que, para ella, el futbolista “no tuvo mala intención”.

Flor de la V reaccionó al comentario de Maxi López: “Para mí no tuvo mala intención”

El jueves, el participante de MasterChef estuvo en boca de todos al lanzar un comentario que fue tildado como “transfóbico”, generando incluso el rechazo de los demás participantes del streaming Olga.

Flor de la V aprovechó el inicio de su programa Los Profesionales de siempre para referirse a la reciente polémica en la que se vio involucrada: “Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención».

De todas formas, celebró que el desafortunado comentario no haya pasado por alto en la sociedad: «Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.

Aunque, luego buscó desligar de la culpa al ex futbolista: «No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.

Por último, agradeció el apoyo masivo que recibió en redes: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.