Maxi López anunció el nacimiento de su quinto hijo, Lando, y compartió un emotivo mensaje desde Suiza

Maxi López anunció este 31 de diciembre el nacimiento de Lando, su quinto hijo, fruto de su relación con Daniela Christiansson, y compartió la noticia a través de sus redes sociales con una emotiva imagen sosteniendo al bebé en brazos.

El nacimiento tuvo lugar en Suiza, donde el exfutbolista decidió pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

El emotivo posteo de Maxi López por el nacimiento de Lando, su quinto hijo

A través de su cuenta de Instagram, López expresó su felicidad y realizó un balance personal del año que termina: “¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, escribió en el mensaje que acompañó la publicación.

Además de la foto con el recién nacido, López compartió una serie de imágenes que recorren distintos momentos de su 2025, tanto en el plano familiar como profesional, incluyendo su participación en MasterChef Celebrity.

El exjugador había viajado especialmente desde la Argentina a Suiza para estar presente en el nacimiento de su hijo.

Si bien tenía previsto regresar al país en enero para sumarse a la temporada de verano de Olga y retomar compromisos laborales, anunció que modificará su agenda para priorizar el tiempo con su familia.

“Por la llegada de Lando voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo”, explicó, marcando un cambio en su rutina habitual y en su vínculo con sus seguidores.