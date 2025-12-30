«Se me terminó el tiempo»: el desgarrador adiós de Maxi López a MasterChef y el regalo que lo quebró en vivo

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity no fue una más. El estudio de Telefe se transformó en un mar de lágrimas cuando Maxi López, uno de los participantes más queridos y apodado «el presidente» por sus compañeros, anunció su salida inmediata.

El motivo es impostergable: el nacimiento de Lando, su hijo junto a la modelo Daniela Christiansson. “La decisión está tomada y tengo que irme. Me están esperando”, confesó el ex de Wanda Nara, quien no pudo ocultar su angustia al tener que abandonar a su «familia» televisiva para volar a Ginebra, Suiza.

El regalo que lo hizo quebrar: un delantal para su hijo Lando

Antes de cruzar la puerta, la producción y sus compañeros le tenían preparada una sorpresa que terminó de desarmar al exfutbolista. Le entregaron un mini delantal de MasterChef, una réplica exacta del original, diseñada exclusivamente para su bebé en camino.

Me muero de amor, es espectacular”, alcanzó a decir entre sollozos mientras abrazaba la prenda. A diferencia de otros participantes, López dejó claro que esto no es un adiós definitivo: “Vuelvo en unas semanas”, aseguró, confirmando que se reincorporará tras el nacimiento.

Escándalo por el reemplazo: ¿por qué no fue Diego Latorre?

Con la silla de «el presidente» vacía, la producción tuvo que moverse contra reloj. Aunque finalmente la elegida fue Yanina Latorre, salió a la luz un dato que sacude los pasillos de Telefe: Yanina no fue la primera opción.

Según reveló la propia panelista, el plan original del canal era un «combo familiar». La producción llamó primero a su marido, Diego Latorre, con una propuesta inédita: que ambos cubrieran juntos la ausencia de Maxi López. Tras algunas idas y vueltas, será solo Yanina quien se ponga el delantal para defender el lugar del rubio mientras él está en Europa