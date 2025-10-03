Maxi López destacó la buena relación con Wanda Nara: “Momento muy positivo de paz y amor”

Maxi López habló con la prensa tras comenzar con las grabaciones de “MasterChef Celebrity” y destacó la buena relación que tiene con su exmujer, Wanda Nara. “Hoy estamos en un momento muy positivo de paz y amor. Yo creo que va a ir bien. Puedo hablar por mí, me gusta este momento que estamos teniendo, sobre todo por los chicos”, aseguró el exfutbolista.

Sobre su participación en el reality de cocina, Maxi López dijo que “es algo diferente, lo estoy disfrutando. Hay muy buena vibra, el grupo de trabajo me encantó. Está muy bien armado”.

“Vine a Argentina por otras cuestiones. Estoy contento de estar acá. Desde que tuve la primera charla, ya me puse a practicar. Con mi mujer está todo charlado, sabe que hay buena onda”, detalló.

Al ser consultado por Mauro Icardi, prefirió no emitir opinión: “De otras personas no opino”. Mientras que sobre su ausencia en los premios Martín Fierro explicó que fue por la cirugía de su hijo mayor: “Estaba invitado, pero tengo un chico que está recién operado, me quedé cuidando al nene porque la mamá tenía que trabajar”.

La abogada de Mauro Icardi reconoció que fue «wandista»

Paralelamente, la abogada Lara Piro, actual defensora de Mauro Icardi, reveló que siempre fue “wandista”, hasta que ingresó en el conflicto y ahora destaca que quien “era víctima, es victimario”, tras el fallo judicial que absolvió a Mauro Icardi por supuesta violencia intrafamiliar.

En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio dio a conocer el fallo que absuelve al futbolista por la denuncia que le habían hecho Wanda y Maxi López a causa de supuestos maltratos a uno de sus hijos mayores.

El texto hace hincapié en la “inexistencia del delito” y así, el escrito sostuvo: “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de mérito”.

Por su parte, Piro señaló: “En el marco de una falsa denuncia, la causa fue archivada, Mauro siempre sostuvo que era falso y no tenía ningún atisbo de realidad, al igual que su emulación con Julieta Prandi”.

No obstante, la letrada reveló: “Tengo un excelente vínculo con Eugenia, no hubo ningún cortocircuito. Siempre fui ‘Wandista’ porque soy ultra-profamilia y compré el mismo verso que mucha gente. Hasta que conocí en primera persona, la realidad de la relación, quien era víctima, era victimario”.

