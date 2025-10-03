Maxi López sorprendió al aparecer junto a Wanda Nara en las grabaciones de “MasterChef Celebrity”

Maxi López viajó a la Argentina para ver a sus hijos y para participar del reality “MasterChef Celebrity”, que conduce su ex mujer, Wanda Nara.

A pesar de haber estado enfrentados por ocho años y de mostrar audios con insultos y hasta asegurar que hubo violencia en el vínculo, cada vez se muestran más unidos y así lo demostraron en la última foto que publicaron en sus redes sociales.

Maxi López viajó al país y se mostró con Wanda Nara en la previa de “MasterChef Celebrity”

En la imagen, posteada en redes, se puede ver a Maxi usando el típico delantal blanco de “MasterChef Celebrity” y a Wanda sonriendo a su lado, junto a uno de sus hijos y a Nora Colosimo, la madre de la mediática.

“Muy ponto, Telefe”, anuncian en la foto en la cual se los puede ver desde los estudios donde graban el reality de cocina que en pocos días saldrá al aire.

Es probable que la participación del exjugador sea breve porque vive en Suiza junto a Daniela Christiansson y allí están también su pequeña hija Elle y su hijo varón en camino.