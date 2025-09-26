Maxi López volvió a la Argentina y sorprendió al elogiar al nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López volvió a la Argentina para prepararse para su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. El futbolista, quien logró hacer las pases con su ex pareja tras una conflictiva separación, habló sobre el vínculo con la conductora y opinó sobre Martín Migueles, su nueva pareja.

Maxi López reveló cómo es su vínculo con Martín Migueles, la pareja de Wanda Nara

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), el nuevo participante del reality mencionó haber visitado la casa del nuevo novio de Wanda: «El otro día estuvimos comiendo un asado en la casa de él. Cocinó, nos abrió las puertas de su casa a mí y a los chicos. Es un copado».

Cuando le preguntaron por el pasado polémico del empresario, amigo del detenido Elías Piccirillo, López dijo no estar al tanto: “Yo no conozco la situación. Se portó super bien con nosotros. Así que yo me quedo con eso”.

Maxi López «Lo importante es que los chicos vean a su mamá feliz”

Por otra parte, celebró su actual amistad con Wanda y su buena relación familiar: “Fue mucho tiempo peleando y es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien como están ahora, así los chicos también están bien, que creo que es lo más importante”.

El futbolista mencionó que fue un gran apoyo para la empresaria cuando ella fue diagnosticada con cáncer e inclusive reveló que fue uno de los primeros en enterarse, porque el médico que la trató era amigo suyo.

“Ella tiene que estar bien, porque hay muchas cosas que pasan en su vida. Entonces tiene que estar bien. Por lo que veo está disfrutando de lo que hace y es lo importante porque los chicos si ven una mamá feliz y sana ellos son felices también”, cerró.