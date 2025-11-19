Maxi López eligió “La hamburguesa de Wanda”: y explotaron las redes

Maxi López volvió a convertirse en tendencia tras su paso por MasterChef Celebrity y sus recordados cruces llenos de humor con Wanda Nara. Ahora, el ex futbolista volvió a viralizarse al participar del clásico juego “¿Qué preferís?”, donde tuvo que elegir entre opciones que tocaron de lleno su pasado, su vida privada y hasta a sus viejos rivales mediáticos.

El juego viral que puso a Maxi López entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el primero de los desafíos, desde Vestuario Stream le consultaron: “¿Preferís invertir en bienes raíces o tener el pase de un jugador?”. Maxi respondió sin dudar: “Si es un jugador como yo… bienes raíces”.

Luego llegó una pregunta picante sobre su carrera: “¿Retirarte con un contrato millonario en Boca o en China?”. Con total sinceridad, contestó: “Me voy a China toda la vida”.

La entrevista subió de nivel cuando lo pusieron entre dos situaciones incómodas: “¿Qué preferís? ¿Que se filtre cuánto cobraste en tu mejor contrato o tu cuenta bancaria actual?”. Entre risas, Maxi admitió: “Se filtraron las dos, así que no tengo opción”.

Pero el momento más esperado fue cuando lo enfrentaron a su ex esposa y al histórico conflicto con Mauro Icardi:

“¿Tener una línea de hamburguesas con Wanda o un negocio millonario con el innombrable?”

Tras pensarlo unos segundos, eligió: “Hamburguesa de Wanda”.

Para cerrar, lo consultaron sobre sus inversiones: “¿Poner plata en un club chico o en un stream?”. Maxi recordó experiencias pasadas y remató: “Ya invertí en un club chico, así que vamos con Vestuario Stream”.

En que club invirtió Maxi López

El ex jugador de Barcelona se refería al FC Paradiso 1917, un club de la tercera división de Suiza, del cual es propietario mayoritario. En abril de 2025, el exjugador, a través de su fondo de inversión Maxco Capital, adquirió el 40% del equipo, ubicado en la región de Ticino.

«Hace unos 6 u 8 meses me mudé desde Inglaterra por temas familiares, mi mujer es de Ginebra, y apenas llegué me reuní con el capitán de Paradiso, el galgo Ezequiel Schelotto, con quien jugué y es amigo, y me juntó con el presidente. Me plantearon la idea que querían plasmar y como me apasiona el management del fútbol, me llamó la atención el proyecto y me entusiasmé», contó en ESPN en abril 2025.