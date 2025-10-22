MasterChef Celebrity: Wanda Nara picanteó a Maxi López con una pregunta sobre Daniela Christiansson

Los participantes restantes de MasterChef Celebrity volvieron a demostrar su destreza en la cocina en la última emisión del martes. En esta ocasión, los famosos fueron desafiados por el jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, a realizar la mejor milanesa posible.

Wanda Nara no se contuvo y sorprendió a Maxi López con una picante consulta al aire

Cuando llegó el momento de que Maxi López presente su plato, le confesó al jurado que las milanesas son el plato favorito y el actual antojo de su esposa, Daniela Christiansson, quien está cursando la etapa final de su embarazo.

“En el embarazo de mi mujer, esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas”, contó.

Filosa como siempre, Wanda Nara picanteó a su ex pareja con una insólita pregunta sobre su intimidad.

«La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi», consultó la conductora.

Al momento de la degustación, la empresaria insistió en pedirle un pedazo al jurado: «Yo quiero probar, Germán».

Sin embargo, Martitegui le recordó: «Es la favorita de la mujer de ahora». “Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?”, contestó ella, mientras los demás participantes se divertían con la situación.

«Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?», le preguntó irónico.

Más adelante, Wanda le consultó a su ex pareja cuando conoció a su actual esposa y madre de su hija Elle, mientras que el sorprendió al revelar que tiene la fecha tatuada en su dedo meñique.

«Sí, casi se te está borrando. Betular, ¿qué dice ese dedito?», lanzó irónica.

“No, calculá que no veo”, sumó el pastelero.

El exfutbolista contó que conoce a su pareja hace 11 años y se defendió de las acusaciones de Wanda: “No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien”, dejó en claro.