«¿Me caso?»: La polémica publicación de Marianela Mirra sobre su romance con José Alperovich

Días atrás, Marianela Mirra, la exparticipante de Gran Hermano, confirmó su romance con el exgobernador tucumano José Alperovich, quien está preso por 16 años ya que la Justicia lo encontró culpable de violar a su sobrina.

La revelación de Marianela Mirra en sus redes sociales también reactivó la polémica con Jorge Rial, con quien tuvo un fuerte entredicho que tomó estado público años atrás. Ahora, la «hermanita» hizo una polémica declaración en Instagram, que sorprendió a todos: los detalles.

¿Marianela Mirra se casa con José Alperovich?: La enigmática publicación de la ex Gran Hermano

Marianela Mirra está muy atenta a lo que se habla de ella en los programas de televisión y de chimentos, como «Intrusos«, el ciclo de América en el que ella estuvo a punto de ser panelista cuando tuvo una relación cercana con Jorge Rial, que la modelo expuso al publicar los chats entre ellos, provocando la ira del conductor.

«¿Chicos, me caso? No puedo creer«, escribió Marianela Mirra en su cuenta de Instagram, donde habla de su vida privada desde los últimos días. «Y además, me voy a vivir a otro país, me voy a hacer la definitiva», agregó irónica, sobre los comentarios que se vertieron en «Intrusos», que ahora conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde se mencionó que podrían mudarse ambos a Israel.

La publicación de Marianela Mirra sobre los dichos en «Intrusos».-

Luego en «Intrusos» pasaron una nota de Nadia Epstein, su histórica rival de Gran Hermano desde el año 2007 cuando ella se proclamó ganadora. «Cuántos fantasmas, hablan de cosas que no tienen idea. Y ahora soy mala y agresiva«, le contestó Mirra desde sus redes.

La ganadora de Gran Hermano blanqueó su romance con José Alperovich, mientras defiende al exgobernador y espera estar a su lado cuando salga de prisión, ya que considera que este fue condenado injustamente.

Marianela Mirra tomó una drástica decisión, tras blanquear su romance con José Alperovich

Por su parte, Marianela Mirra tomó una drástica decisión sobre sus redes sociales: puso «candadito» a su cuenta oficial de Instagram, para evitar que sus publicaciones continúen viralizándose y queden bajo el escrutinio público, tras blanquear su relación con José Alperovich. Así, intenta resguardar su privacidad en medio del escándalo que la envuelve en los últimos días.

Con información de Noticias Argentinas.–