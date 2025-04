Alex Caniggia confirmó su separación de Melody Luz: “Es definitivo”

Luego de que LAM (América TV) confirmara la ruptura entre Alex Caniggia y Melody Luz, el mediático decidió romper el silencio y contar su versión. Aunque la bailarina optó por mantener el perfil bajo, Alex publicó un video en redes donde dio detalles del fin de la relación.

Alex Caniggia rompió el silencio tras separarse de Melody Luz: “Ya no estábamos bien”

“Ya no estábamos bien, las cosas no funcionaban. A veces es mejor cortar antes de seguir forzando algo que no va”, expresó el hijo del Pájaro Caniggia, visiblemente serio. En el clip, reconoció que fue una decisión difícil, pero que ambos buscaban cosas diferentes.

El mensaje generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que rápidamente llenaron de comentarios el posteo, entre muestras de apoyo y sorpresa por la noticia.

Con información de PrimiciasYa