Melody Luz reveló que Lali Espósito generó internas en su relación con Alex Caniggia

La bailarina Melody Luz esta en pareja y tiene un hija con el polémico influencer Alexis Caniggia. Si bien en las redes sociales se muestran muy felices, algunos escándalos generaron roses en la relación. Así se lo contó a Socios del Espectáculo esta semana.

«Opinamos muy diferente en muchas cosas. Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa» comenzó contando la influencer.

Luego, dio un ejemplo de una situación en puntual en la que estuvieron en desacuerdo: el enfrentamiento entre la cantante Lali Espósito y el presidente Javier Milei. “Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual” dijo Melody.

Cuando sucedió el enfrentamiento entre la artista y el presidente, el hijo de Claudio Caniggia fue contundente con su opinión.

“Lali Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el exvice coimero. Peluca no le des más bola, que le conteste Adorni que cerrando ojet*s es certero” tuiteó Alexis en dicha ocasión.

Por su parte, Luz manifestó que le encantaría trabajar con Lali. «Me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada” expresó.

El polémico tuit de Alexis Caniggia contra Yanina Latorre

Yanina Latorre parece haberse separado de su marido, Diego Latorre. Así lo hizo saber en un posteo en su cuenta de Instagram. Varias figuras del espectáculo se hicieron eco de la noticia, entre ellos Alex Caniggia, quién escribió un contundente posteo en Twitter.

«Te dejó tu marido que tenía el cul* re cogid*. Nadie te quiere por bocona, eso lo tenes re asumido. Grasa, mersa y trucha como helado de Grido. ¿Y ahora Yanina qué? Si te quedaste sin apellido.» escribió Alexis, haciendo referencia a que la panelista utiliza el apellido de su pareja.

Tiempo atrás, la madre del joven, Mariana Nannis, también escribió un tuit contra Latorre en que la acusaba de haberle sido infiel a Diego Latorre con su hermano.