Santi Maratea mostró su apoyo a Javier Milei: «La gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando»

El influencer Santi Maratea, conocido por sus colectas solidarias, brindó una entrevista a La Nación donde fue contundente sobre sus opiniones políticas. Mostró su apoyo al gobierno de Milei, afirmó que la izquierda se transformó en la nueva derecha y contó un episodio que lo unió con el presidente.

“En el discurso, lo que llaman la derecha no para de defender a los trabajadores, a los jubilados, a los vulnerables. Las palabras ´’trabajadores, vulnerables, jubilados’ las encontrás en la boca de Milei, que lo llaman la ultraderecha” opinó Maratea.

Además, apunto contra la izquierda. “Defender a los ricos en el discurso es lo que se conoce como izquierda, que defiende a políticos y sindicalistas que son supermillonarios” dijo el influencer. También afirmó que hay «dinosaurios» que «odian a los jóvenes porque votan a Milei».

“Un tipo de 40/45 años que odia a un joven se lo llama dinosaurio. ¿Quiénes son los dinosaurios hoy? La esperanza no era de la izquierda’, la esperanza es de la derecha, es un cambio de paradigma” afirmó.

Sobre la situación económica actual del país dijo que atravesamos “un tránsito duro, que no puede ser para siempre, la gente lo está apoyando a él y a su propuesta de cómo sacar el país adelante”.

“Creo que él avisó quienes iban íbamos a pagar esto, aparte de la casta, entiendo que es un país donde el poder político y los políticos están más allá de todo problema, no era algo que solamente lo iba a pagar la casta, la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando” afirmó Maratea.

El episodio que lo unió con el presidente: «Él me bancó a mí»

Cuando Luis Novaresio le preguntó si lo ilusionaba Milei, Santiago respondió contundente: «Si, yo lo banco al pelu, lo quiero decir así». Ante esto, el entrevistador le preguntó de donde venía «ese bancar».

“Algo muy genuino es que el me bancó a mí, todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo.» comenzó su respuesta Maratea. «Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro» continuó la anécdota.

«Me bancó él nada más y a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco” explicó.