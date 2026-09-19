Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué se sabe de su salud este sábado

Mirtha Legrand permanece internada este sábado en el Sanatorio Mater Dei, donde es tratada por un cuadro compatible con una neumopatía. En las últimas horas trascendió que habría mostrado una leve mejoría, mientras continúa acompañada por su familia. Cuándo se conocerá un nuevo parte médico.

La salud de Mirtha Legrand vuelve a generar preocupación. Apenas cinco días después de recibir el alta, la histórica conductora de 99 años debió regresar al Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada este sábado 19 de septiembre.

La nueva hospitalización se produjo durante la tarde del viernes y, horas después, el centro médico difundió el primer comunicado oficial sobre su estado.

El diagnóstico informado fue un “cuadro compatible con neumopatía”, un término general utilizado para describir distintas enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones.

Desde entonces comenzaron a circular nuevos datos sobre su evolución. Algunos resultan alentadores, aunque por el momento no existe un nuevo parte médico que modifique oficialmente el diagnóstico comunicado por el Mater Dei.

Cómo sigue Mirtha Legrand este sábado 19 de septiembre

La principal novedad de las últimas horas es que Mirtha continúa bajo atención médica y acompañada por su familia.

Durante la noche del viernes, Juana Viale fue vista llegando al Sanatorio Mater Dei para visitar a su abuela. La conductora no realizó declaraciones ante la prensa.

En paralelo, trascendió que la diva habría presentado una leve mejoría durante las últimas horas del viernes.

El periodista Guillermo Lobo informó que su evolución se sigue de cerca y sostuvo que el cuadro sería una neumonía. También señaló que Mirtha permanece en un sector que le permite tener mayor tranquilidad y privacidad durante su recuperación.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: el diagnóstico oficial difundido por el Mater Dei hasta la mañana de este sábado continúa siendo “cuadro compatible con neumopatía”. El sanatorio no utilizó en su comunicado el término neumonía.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y confirmó que la conductora ingresó durante la tarde del viernes.

El establecimiento señaló que Mirtha permanece hospitalizada para realizar estudios, tratamiento y los controles correspondientes.

La institución también transmitió el agradecimiento de la familia por las muestras de preocupación y pidió respeto por la salud de la conductora.

Otro dato importante es que no se espera un nuevo parte médico durante este fin de semana si su estado no presenta modificaciones.

“De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, informó el Mater Dei.

Por lo tanto, hasta la mañana de este sábado no se difundió un segundo comunicado oficial.

Por qué Mirtha Legrand habría pedido volver a internarse

También se conocieron detalles sobre las horas previas a su regreso al sanatorio.

Según informó Guillermo Lobo, Mirtha habría experimentado ansiedad ante las dificultades para respirar durante la noche del jueves y habría sido ella misma quien pidió ser trasladada nuevamente al centro médico porque se sentía más segura bajo supervisión profesional.

La decisión llegó pocos días después de que la conductora regresara a su casa tras superar una bronquitis.

De hecho, antes de esta nueva internación su hija, Marcela Tinayre, había contado que Mirtha se encontraba bien, aunque todavía mantenía una tos persistente producto del cuadro respiratorio.

La segunda internación de Mirtha Legrand en pocas semanas

Los problemas de salud de la conductora comenzaron a principios de septiembre con un cuadro gripal que la obligó a suspender las grabaciones de La Noche de Mirtha.

La situación posteriormente derivó en una bronquitis y el 7 de septiembre fue internada en el Mater Dei para realizar estudios y permanecer bajo seguimiento médico.

Durante aquella hospitalización, los partes médicos fueron informando una evolución favorable. Mirtha permaneció en una habitación común y realizó tareas de recuperación junto con su kinesiólogo.

Finalmente recibió el alta el domingo 13 de septiembre y continuó recuperándose en su domicilio.

Cinco días más tarde, el viernes 18, debió regresar al mismo centro médico.

Juana Viale vuelve a ocupar el lugar de Mirtha

La nueva internación también impactó sobre la programación de El Trece.

Juana Viale estará nuevamente al frente de La Noche de Mirtha este sábado 19 de septiembre, mientras su abuela continúa internada. El domingo también conducirá, como habitualmente, Almorzando con Juana.

Por ahora, la atención está puesta en la evolución de la conductora durante el fin de semana. El último dato extraoficial habla de una leve mejoría, mientras que la información médica confirmada indica que permanece internada, bajo tratamiento y controles.

Si no se producen cambios que requieran una comunicación anticipada, el próximo parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand se conocerá el lunes.