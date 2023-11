Mirtha Legrand sobre el balotaje 2023: «Cuando voto me emociono hasta las lágrimas»

En su programa de televisión, Mirtha Legrand había confirmado que iría a votar al balotaje 2023. También había dejado en claro que tenía «decidido» su voto.

En La Noche de Mirtha Legrand estuvieron Roberto Moldavsky, Marcelo Polino, Débora Plager y Luis Majul. Sin embargo la veda obligó a cambiar las temáticas de las charlas.

“Sí, por supuesto. No he faltado”, respondió La Chiqui ante la pregunta de Plager, quien insistió luego. “¿Tenés decidido el voto?”. Y la conductora asintió con la cabeza, sin dar más información.

“Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”, contó al recordar su primer voto en 1951, cuando se instauró por primera vez el sufragio femenino.

Y agregó: “Débora, yo soy grande, y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón, y de Eva”, afirmó ante la insistencia de la periodista. Al rato, mostraron las imágenes de la Chiqui emitiendo sonriente su sufragio, junto a otra celebridad como Tita Merello.

Votó Mirtha Legrand: «Mi expectativa es que vivamos mejor»

Mirtha Legrand votó en una escuela del barrio porteño de Palermo. La diva de los almuerzos habló con la prensa tras emitir su sufragio y expresó su deseo de que la Argentina cambie para “que la gente viva mejor”.

La conductora de “La Noche de Mirtha Legrand” llegó a votar con un elegante traje rosa y accesorios en dorado. Mirtha manifestó su preocupación por la sociedad argentina y remarcó su expectativa de estas elecciones. “Mi expectativa es que se calme el país, que vivamos en paz, que vivamos mejor todos”, aseguró.