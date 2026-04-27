Juana Viale se llevó el Martín Fierro de la Moda de Oro: el emotivo guiño a Mirtha Legrand

La industria de la moda argentina vivió su noche de gala este domingo 26 de abril en los estudios de Telefe. En una ceremonia que premió desde el diseño de autor hasta el impacto en redes sociales, Juana Viale se alzó con el Martín Fierro de la Moda de Oro.

La conductora de «Almorzando con Juana» fue reconocida por su capacidad de transformar el vestuario en un manifiesto artístico, consolidando su lugar como referente indiscutida del estilo nacional.

Al recibir el máximo galardón, Juana no ocultó su emoción y dedicó el triunfo a su familia, haciendo especial hincapié en el legado de su abuela, Mirtha Legrand. Tras definirla como la mujer «más coqueta sobre la tierra», Viale agradeció la herencia estética que recibió de las mujeres de su vida.

Para la victoria, la actriz lució un diseño exclusivo de su colaborador histórico, Gino Bogani: una pieza de líneas puras y mangas largas con brillos sutiles que fue de las más elogiadas de la alfombra roja.

El reconocimiento a los profesionales del estilo en los Martin Fierro de Moda

La gala, organizada por Flavia Fernández, no solo se centró en las caras visibles de la pantalla, sino que buscó reconocer el trabajo técnico. Por eso, categorías de vestuaristas, maquilladores y peinadores tuvieron su lugar destacado en la transmisión.

Entre los nombres más fuertes de la noche, Pampita fue premiada por su estilo en redes sociales, mientras que Iván de Pineda y Vero Lozano se llevaron estatuillas por su labor en conducción.

El streaming y los nuevos formatos también tuvieron su espacio, con reconocimientos para Nico Occhiato y Fer Dente. Por el lado del diseño puro, Evangelina Bomparola se consagró en el rubro femenino y Nicolás Zaffora en el masculino. La noche cerró con una sensación de renovación para la industria, uniendo la tradición de los grandes diseñadores con las nuevas plataformas de comunicación.