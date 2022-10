¿Mirtha Legrand usa peluca? El video que hizo reír a todos

Mirtha Legrand decidió tirarse del pelo para demostrar que no llevaba puesta una peluca. El insólito momento ocurrió anoche mientras la diva iniciaba su programa en El Trece.

Antes de encontrarse con los invitados a La Mesa, Mirtha le pidió a la cámara que enfocara los distintos accesorios que llevaba puesto. En ese momento- al dar las gracias a los peluqueros y maquilladores- realizó una llamativa aclaración.

“Me peinó Leo Cosenza, que está aquí. Muchas gracias”, comenzó. Al mismo tiempo se agarró un mechón de pelo y le pegó un suave tirón. “Muchos me preguntan si tengo postizos. Y no, es mi pelo todo eh. Miren, me tiro yo sola. Es mi pelo, todo mi pelo”, aclaró. La actitud de la conductora provocó carcajadas entre los que estaban en el estudio de televisión.