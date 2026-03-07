Mirtha Legrand: quiénes son los invitados de “La Noche de Mirtha” este sábado 7 de marzo

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand vuelve a ponerse al frente de su tradicional programa televisivo y ya tiene todo listo para una nueva edición de “La Noche de Mirtha”, el histórico ciclo que conduce desde hace décadas y que se convirtió en uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina.

El programa se emitirá este sábado 7 de marzo desde las 21:30 por El Trece y contará con una mesa que mezcla actualidad, política, cultura y entretenimiento.

Los invitados de esta noche serán el periodista Alfredo Leuco, el actor y director Mauricio Dayub, la modelo y dirigente política Amalia Granata y la actriz Sofía Pachano.

Quiénes estarán en la mesa de Mirtha Legrand

En esta edición, la conductora recibirá a Alfredo Leuco, uno de los periodistas políticos más reconocidos del país, que seguramente analizará la actualidad nacional y los principales temas de la agenda pública.

También estará Mauricio Dayub, actor, director y dramaturgo, que atraviesa un gran momento profesional con sus proyectos teatrales y su presencia en la escena cultural.

La mesa se completa con Amalia Granata, modelo y actual diputada provincial de Santa Fe, quien suele generar debates en torno a temas políticos y sociales.

Por último, participará Sofía Pachano, actriz, bailarina y figura del espectáculo, que compartirá novedades sobre sus proyectos artísticos.

Un clásico de la televisión argentina

“La Noche de Mirtha” forma parte de una tradición televisiva que comenzó hace más de cinco décadas con el histórico formato de “Almorzando con Mirtha Legrand”. Con el paso de los años, las mesas de la conductora se consolidaron como un espacio donde conviven entrevistas, análisis de actualidad y momentos de distensión.

Cada fin de semana, el programa reúne a figuras de distintos ámbitos y genera repercusión tanto en televisión como en redes sociales.