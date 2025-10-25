Mirtha y Juana marcan la agenda del fin de semana con invitados de lujo

La gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, vuelve a conquistar la pantalla con una nueva temporada de su clásico programa, La Noche de Mirtha. Con una trayectoria incomparable que la consagra como un verdadero ícono de la cultura nacional, La Chiqui reafirma su vigencia y demuestra por qué sus mesazas siguen siendo el punto de encuentro indispensable para las personalidades más destacadas del espectáculo, la política y el deporte.

Los invitados de La Noche de Mirtha

El carisma, la inteligencia y la agudeza de Mirtha han sido la clave para que, año tras año, su programa sea una cita imperdible. Es un espacio donde los invitados se visten de gala para debatir, reflexionar y, en ocasiones, protagonizar momentos que quedan grabados en la historia de la televisión. La capacidad de la conductora para abordar temas de actualidad con una mezcla de respeto y frontalidad es un sello distintivo que ha trascendido generaciones.

Este sábado 25 de octubre a las 21:30, La Chuiqui recibe en su mesaza a Roberto Moldavsky, Martín Seefeld, Eleonora Wexler y Muriel Santa Ana. La noche asegura una velada caragda de invitados del mundo del arte con temas interesantes y mucho entretenimiento.

Juana Viale toma la posta y continúa el legado familiar, el domingo con estos invitados:

Por otro lado, el domingo 26 de octubre a partir de las 13:45, Juana Viale almorzará en esta oportunidad con Eduardo Blanco, Valeria Schapira, Germán “Tripa” Tripel, Carlos Casella y Francesca Gnecchi quienes prometen una velada llena de anecdoctas y buena compañía para cerrar la semana.