Mirtha Legrand volvió a protagonizar un tenso momento frente a Sofía Zámolo: «Es raro»

Sofía Zámolo estuvo presente este 27 de septiembre en La noche de Mirtha y protagonizó un tenso momento al recordarle el nombre de su hija a la reconocida conductora, Mirtha Legrand.

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los famosos parecían que competían para ver quién le ponía el nombre más llamativo a su hijo. Una de ellas es Sofía Zámalo que cuando nació su hija, fruto de su relación con Joe Uriburu, no dudó en llamarla California.

A un mes de que la nena cumpla 5 años, Sofía estuvo en La noche de Mirtha, donde vivió distintas situaciones. Se emocionó al recordar la pérdida de su mamá, María Cristina, pero también vivió una situación extraña por el nombre de su hija.

Qué le dijo Mirtha Legrand a Sofía Zámolo por el nombre de su hija

Cuando Mirtha Legrand presentó a sus invitados, puso el foco en los que llevaban mucho tiempo sin ir, como en el caso de Zámalo. “La última vez fue, creo, en 2021 o 2022, ya no recuerdo…pero fue al de Juana (Almorzando con Juana)…”.

“¿Qué edad tiene tu chiquita?”, cambió de tema de manera rotunda Mirtha. La modelo le recordó que dentro de un mes cumple 5, la conductora volvió a tomar la palabra: “Tu chiquita se llama…”. “California”, completó Sofía.

A continuación quiso saber como le dicen, y sacó a la luz que la llaman Cali. “¿Te permitieron poner ese nombre? ¿Existe ese nombre?”, soltó La Chiqui.

Luego de que Zámolo explicara que lo eligió su pareja, y cómo llegaron a ese nombre, Mirtha, con la sinceridad que la caracteriza, cerró el tema: “Es raro…no te digo que es feo, pero es raro”.