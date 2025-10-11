Estos son los invitados de Mirtha Legrand Hoy

Este sábado 11 de octubre, Mirtha Legrand reunirá en su emblemática mesa nocturna a un grupo diverso de invitados: el periodista Marcos Novaro, la reconocida cantante Gladys “La Bomba” Tucumana, el dirigente político Maximiliano Pullaro, la conductora Cristina Pérez y la actriz Valentina Bassi.

Una mesa con miradas múltiples

La “Mesaza”, tradicional en la TV argentina, no sólo apuesta al glamour y la charla amena, sino que vuelve a incorporar voces con perfil político —o al menos con experiencia en el debate público— junto a figuras del espectáculo. En otras emisiones, las opiniones vertidas allí suelen tener resonancia más allá del momento televisivo.

Marcos Novaro es un analista político con vasta trayectoria en medios nacionales; su presencia promete aportar reflexiones políticas de fondo.



Maximiliano Pullaro, por su parte, es un dirigente con experiencia administrativa (fue ministro de Seguridad de Santa Fe), lo cual augura discusiones sobre gestión, seguridad y políticas públicas.



Cristina Pérez ya es rostro habitual de los medios, reconocida por su estilo claro e incisivo como periodista.



Gladys "La Bomba" Tucumana aportará el tono artístico y su historia personal cargada de hitos y controversias.



Valentina Bassi, actriz de cine, teatro y TV, puede abrir la mesa hacia la cultura, el arte y su experiencia como mujer en el ambiente.



Así, la velada se perfila como un cruce entre espectáculo, actualidad y debate. La dinámica del programa —mezclar lo informal con lo reflexivo, lo íntimo con lo público— volverá a ponerse a prueba.

¿Qué esperar de este sábado?

En emisiones similares, Mirtha —con su estilo directo, sin concesiones— suele provocar momentos de tensión, intercambio de posiciones claras y, en ocasiones, revelaciones personales o confesiones. No es raro que una frase quede resonando más allá del horario del programa.

En esta oportunidad, con invitados de perfiles tan distintos, es probable que se aborden:

La actualidad política local y nacional, desde una mirada no partidaria



Cuestiones de cultura, espectáculo y el rol de los medios



Historias personales detrás del personaje: qué los motiva, qué desafíos enfrentan



Contrastes entre el mundo del espectáculo y el del poder



La emisión formará parte de la temporada de La Noche de Mirtha, versión nocturna del clásico ciclo de almuerzos que Mirtha Legrand lidera hace décadas.

Con cada invitado en la mesa, se renueva la expectativa: ¿Qué dirán? ¿Qué cruzamientos surgirán? ¿y qué titulares quedarán al amanecer?