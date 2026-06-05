Misa ricotera en Plaza de Mayo: miles de fanáticos despedirán al Indio Solari tras su muerte

Seguidores de Carlos Alberto «Indio» Solari convocaron a una «misa ricotera» en Plaza de Mayo para despedir al referente del rock nacional, tras su fallecimiento a los 77 años, este viernes a partir de las 18.

Convocan a una histórica despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo

La convocatoria comenzó a difundirse durante la mañana a través de grupos de fanáticos y distintas plataformas digitales, donde cientos de usuarios compartieron una invitación para reunirse en el tradicional espacio público ubicado frente a la Casa Rosada.

Bajo la consigna de homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que planean acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo ricotero.

La propuesta busca recrear el clima de las históricas «misas ricoteras», nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre miles de admiradores que, desde las primeras horas del día, multiplicaron mensajes de despedida y homenajes espontáneos en distintos puntos del país.

Considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, el músico construyó una relación singular con su público que trascendió generaciones y convirtió a sus conciertos en verdaderos fenómenos culturales de alcance masivo.

NA